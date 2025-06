Critican a Yeri Mua por no saber matemáticas y ella responde: ‘Me gusta fingir que soy una tonta’

La influencer y cantante Yeri Mua (Yeri Cruz Varela) se convirtió en blanco de críticas tras publicar un mensaje en X donde, entre bromas e ironías, quiso mostrar su poder económico. Este post desencadenó una oleada de reacciones en internet, donde algunos usuarios cuestionaron su escolaridad y otros salieron en su defensa.

En su mensaje, Yeri Mua escribió: “LO Q TÚ GANAS EN 1 DÍA YO LO GANO EN 24 hrs”, lo cual provocó que varios internautas pusieran en duda su preparación académica. En medio de este debate, ella respondió con humor y transparencia: “Me gusta fingir que soy una tetona tonta es como mi otro alter ego and everyone is having a good time”.

LO Q TÚ GANAS EN 1 DÍA YO LO GANO EN 24 hrs 💋💋💋 — tu bratz favorita (@yerimua) June 15, 2025

Este señalamiento desató tanto burlas como solidaridad. Algunos usuarios criticaron su falta de formación académica, mientras que otros valoraron su sinceridad y el hecho de que haya “nacido para brillar sin necesidad de un título”.

La polémica se intensificó justo cuando Yeri Mua estrenó su nuevo tema titulado “Ya co*gí con otro”, una canción que también ha generado fuertes reacciones entre el público. A lo largo de la semana, la influencer ha enfrentado numerosas críticas, no solo por las letras explícitas de su música, sino también por la forma en que se comunica en plataformas digitales.

Diversos internautas han cuestionado su capacidad para escribir correctamente y expresarse con claridad, lo que ha alimentado aún más la conversación en su contra.

Yeri Mua, quien también ha incursionado en el reguetón mexicano con canciones como “Chupón” y “Nena Moxita”, se encuentra en una etapa crucial de su carrera. Recientemente anunció su esperado concierto en el Pepsi Center de la Ciudad de México como parte del Traka Tour, donde presentará temas de su próximo álbum y debutará ante miles de fans.

Durante esa misma conferencia, también habló sobre salud mental y empoderamiento femenino. “No me da pena admitirlo, porque yo también voy al psiquiatra, ni modo, todos estamos bien pinches locos, pero hay que entendernos...”.

Además, criticó los estereotipos que enfrentan las mujeres que hablan sobre sexualidad, diciendo: “Es empoderamiento porque los hombres sí tienen la libertad de hablar del sexo […] pero cuando una mujer hace lo mismo a la gente le asusta”.

Estas declaraciones reafirman que Yeri Mua no solo busca entretener, sino también desafiar normas sociales y culturales. Su estilo directo y sin filtros, formó parte de su identidad desde sus comienzos en internet, donde alcanzó fama en plataformas como TikTok con coreografías y colaboraciones virales.