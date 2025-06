Rocío “Roro” Bueno, popular influencer y participante de La Velada del Año V, es acusada de fingir una lesión en el pie para justificar su “yeso”, presuntamente con el objetivo de generar expectativas antes del combate contra Abby. La fractura fue anunciada el pasado 17 de junio, cuando Roro compartió que durante un entrenamiento sufrió un golpe fuerte que le provocó fisura. A pesar de ello, aseguró que su participación en La Velada del Año V, organizada por Ibai Llanos, no estaba en riesgo.

Fue durante esa transmisión que RoRo dijo: “Sí, los rumores son ciertos. Tengo la pierna escayolada… me lo hice entrenando y ha sido un golpe muy duro. Mi mayor preocupación era no recuperarme a tiempo para el combate”, afirmó.

Además, añadió: “Después de consultarlo con mi equipo médico, voy a seguir y no me voy a caer de La Velada. En una semana me van a poner la bota…“, en referencia al evento previsto para el 26 de julio, en Sevilla, España.

Afirman que Roro Bueno finge lesión antes de su debut como boxeadora: ‘No sabe ni qué pierna se rompió’

A partir de este anuncio, numerosos usuarios en redes comenzaron a sospechar que la lesión podría ser una estrategia publicitaria. La principal prueba es que, según señalan críticos, Roro continuó entrenando intensamente, incluso adaptando su rutina pese a la fractura. También afirman que mostró en una publicación la pierna derecha enyesada y en otra foto, la izquierda.

“Es que el panorama es este: si gana Abby es porque la pobre Roro estaba lesionada. Si gana Roro Abby resulta humillada porque la pobre Roro estaba lesionada", escribió en X, antes Twitter, @villanx.

“No sabe ni qué pierna se rompió”, fue otro comentario.

lo de roro me tiene bailando no sabe ni que pierna se "rompió" djnwkwkwkwmw pic.twitter.com/XHyQbgTgZa — adri (@adrifdzzzzzz) June 22, 2025

Además, diversos videos previos al incidente muestran a la influencer entrenando con normalidad, lo que ha alimentado la especulación de que la lesión podría no ser tan grave como se afirmó.

Luego de compartir el diagnóstico, Roro reafirmó su compromiso con el evento al declarar: “No me voy a quejar. Sé que los contratiempos forman parte del camino… estoy comprometida y voy a darlo todo”.

Esta situación se suma a la ola de interés en torno a su preparación y rivalidad. Desde inicios de 2025, ella y Abby mantienen una disputa acalorada, con intercambios durante presentaciones previas al evento La Velada del Año V, donde Abby llegó a acusarla de fingir una imagen ultra-femenina.

El torneo ha sido uno de los más esperados del año en el mundo del streaming, con transmisiones de combates, actos musicales y la presencia de figuras como Aitana, además de influenciadores como TheGrefg.