Adrián Marcelo, conocido conductor e influencer regiomontano, vivió un violento episodio mientras filmaba un video en la discoteca Nandas de Monterrey para su canal de YouTube. En un momento inesperado, fue atacado en la cabeza con una botella; aunque el agresor no se distingue claramente en el video, el impacto fue evidente. Marcelo documentó la agresión en su cuenta de Instagram, tomándose con humor el “nuevo récord” de haber sido golpeado dos veces en el mismo lugar.

Descalabran a Adrián Marcelo en un bar mientras grababa | VIDEO

En el clip compartido se observa cómo el influencer, rodeado de gente, recibe el golpe y voltea sorprendido. Fiel a su estilo sarcástico, publicó el momento con el siguiente texto: “Si tuviéramos una moneda por cada vez que en el Nandas le pegan a Adrián en la cabeza, tendríamos dos monedas. No es mucho, pero es curioso que haya pasado dos veces”. La referencia, propia de memes de internet, generó gran interacción y numerosos comentarios en redes.

Este no es el primer accidente que sufre Adrián Marcelo mientras graba

Este no fue el único incidente público que ha sufrido Adrián Marcelo. En otras ocasiones fue víctima de agresiones durante transmisiones en vivo. En noviembre de 2024, mientras grababa un episodio de su programa Radar junto a Gomita, un hombre ebrio intentó golpearlo lanzándole insultos como “p*nche vato ranchero”. Adrián respondió con calma: “Pues sí, soy acá de Monterrey, pero todo bien… Discúlpame, perdón por no caerte bien”. Intervinieron tanto el personal del bar como espectadores para evitar que la situación escalara, y Gomita comentó con humor: “Yo nada más vine a buscar el amor”, a lo que él respondió: “Traía peor vibra que yo en La Casa”.

Otro momento tenso ocurrió en marzo de 2023, cuando Chessman, un luchador de AAA, sorprendió a Adrián Marcelo con una cachetada durante una entrevista en el festival The World is a Vampire del Foro Sol. El golpe dio en el cuello, y aunque Marcelo trató de calmarse, respondió lanzando una cerveza al luchador. Luego expresó: “La violencia nunca es el camino… Díganme lo que quieran, pero los golpes no van”.

Aunque Adrián Marcelo ali­ge­ró el golpe del Nandas con una broma, el ataque volvió a poner sobre la mesa temas de seguridad para influencers y creadores de contenido.

En medio de estos eventos, Marcelo mantiene una postura irónica y despreocupada. A pesar de las críticas por polémicas anteriores —especialmente tras su paso por La Casa de los Famosos México— ha logrado conservar una base de seguidores fieles y que lo defienden.