Durante una reciente charla del programa Montse & Joe, la conductora Montserrat Oliver generó revuelo al revelar que la legendaria actriz María Félix, conocida como La Doña, habría coqueteado con ella. La confesión causó sorpresa entre sus compañeras y en redes sociales, aunque no es la primera vez que se dice algo así de la también modelo.

El momento ocurrió mientras Montserrat dialogaba con sus invitadas —Roxana Castellanos, Celia Lora, Vielka Valenzuela, Raquel Bigorra y Ninel Conde— sobre quién les hubiera gustado encarnar si pudieran renacer. Ninel Conde respondió: “Me hubiera encantado ser María Félix. Sí, porque siento que por perra… porque aprendí a decir no y no y punto”. Fue entonces cuando Montserrat Oliver interrumpió entre risas: “¡Y era lencha también! ¡Eh, cuidado!”, generando sorpresa.

Las otras invitadas preguntaron si María Félix le “tiró la onda” a la conductora. Montse lo confirmó con naturalidad: “Sí, claro. Me tiró la onda”, aunque aclaró que nunca llegó a concretarse nada romántico. Y añadió que en ese momento sus preferencias eran otras: “Siempre me han gustado más jóvenes que yo”. Curiosamente, ahora, con mayores aprendizajes, reflexiona: “Hoy que estoy más grande y que he vivido más, digo: ‘ay, qué p*nd*ja’”.

A María Félix le gustaban las mujeres, asegura Montserrat Oliver: ‘Me tiró la onda’

Aunque estos rumores sobre la orientación de María Félix no eran nuevos, nunca habían sido confirmados por ella. Pero en 1996, durante una entrevista con un periodista argentino, la propia diva respondió con sarcasmo cuando le preguntaron si era lesbiana: “Si todos los hombres fueran como usted, seguramente lo sería”.

Otras fuentes amplían esta historia. Yolanda Andrade narró que María Félix una vez besó la mano de Montserrat Oliver en un restaurante y la invitó a tomar champagne en privado. Esto habría sido en el restaurante El Candelero, donde La Doña se mostró muy atenta y afectuosa con Montserrat, pero invitó sólo a ella, no a Yolanda.

Además, biógrafos aseguran que la propia María Félix mantuvo romances con mujeres, incluyendo una relación intensa con la parisina Suzanne Baulé, tras enviudar de Jorge Negrete.

Montserrat Oliver, de 58 años, es conocida por su carrera como modelo, presentadora y empresaria, y ha sido una voz visible en la comunidad LGBT+ . En Montse & Joe no solo revive anécdotas de la diva del cine, sino que también utiliza su plataforma para hablar sobre identidad, experiencias y feminismo.

Este testimonio agrega una nueva capa al mito de La Doña, resaltando su carisma, su encanto y la complejidad de su vida privada. La posibilidad de que haya coqueteado con Montserrat, una figura pública querida y respetada, despierta un renovado interés en su legado y en la forma en que las mujeres poderosas solían expresarse con libertad, incluso en tiempos menos indulgentes.