Reaparece Pedro Montiel, de ‘Hoy’, que habría sido hospitalizado por ‘golpiza’: ‘Estuve al borde de la muerte’

El caso de Pedro Montiel, conductor y experto en moda del programa Hoy, encendió alarmas luego de que en Chisme TV se informara que el joven había sido hallado gravemente herido en su domicilio y trasladado de emergencia a terapia intensiva por una “brutal golpiza”. Según esa versión, el periodista presentaba la tráquea rota, vomitaba sangre y estaba al borde de la muerte.

Además, se especuló que la agresión pudo derivar de una recaída en adicciones —particularmente alcoholismo— o incluso de un robo tras concertar una cita mediante apps como Grindr o Tinder. En Chisme TV, los conductores sugirieron: “Nos había hablado de que estaba viviendo un proceso de adicciones… de alcoholismo… sí volvió a recaer (...). Con esas aplicaciones… no sabes qué tipos de personas son… puede ser un loco, un asesino, un sicario”.

Reaparece Pedro Montiel, integrante de ‘Hoy’ que habría sido hospitalizado por una golpiza; revela qué le pasó

Poco después de estas especulaciones, Pedro Montiel rompió el silencio en exclusiva para TVNotas y con Chisme TV, explicando que el incidente ocurrió el 24 de junio, cuando resbaló al salir de una tienda mientras llevaba una bolsa y un paraguas, cayendo de cara contra el pavimento y resultando con múltiples raspaduras y moretones.

“Mi cara se fue directo contra el cemento… tengo fotos donde se ve claramente que son raspaduras, no golpes de puño… tengo la piel muy sensible”, reveló el experto en moda.

Rechazó tajantemente la versión de la golpiza: “No fue un crimen de odio. No fue una golpiza. Me caí y me lastimé solo. La sangre en la calle donde me accidenté lo comprueba”.

Aclaró que, aunque efectivamente estuvo en observación, con hemorragia interna, visión doble, cefaleas intensas y problemas de memoria —resultado de un traumatismo craneoencefálico— ya no se encontraba en terapia intensiva.

“Sí estuve al borde de la muerte… hace una semana salí del hospital… estoy tomando mis medicamentos, descansando, y preparándome para celebrar la vida”, explicó Pedro Montiel.

El testimonio también incluyó que su hermana fue decisiva para que recibiera atención a tiempo, evitando un desenlace fatal.

Por su parte, Galilea Montijo y el resto del elenco de Hoy se mantuvieron discretos, sin emitir declaraciones oficiales. No obstante.

El caso pasó de una presunta agresión grave a una caída accidental con consecuencias severas. Pedro Montiel sufrió lesiones reales —traumatismo craneal, hemorragia interna, hemorragias en rostro y visión doble— y estuvo hospitalizado, pero su versión y evidencia visual apuntan a un accidente individual, no un ataque. Actualmente, está fuera de peligro, con recuperación en proceso y sin relación con adicciones o aplicaciones de citas.