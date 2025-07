Docuserie ‘Billy Joel: And So It Goes’: ¿Dónde ver y de qué trata?

Docuserie ‘Billy Joel: And So It Goes’

La docuserie Billy Joel: And So It Goes se presenta como un retrato íntimo y exhaustivo del legendario cantautor Billy Joel, disponible actualmente en HBO Max (con posibilidad de verse también en Apple TV+ en algunos países). Con una duración total cercana a las cinco horas, se divide en dos capítulos: el primero se estrenó el 18 de julio y el segundo está programado para el 25 de julio.

¿De qué trata la docuserie Billy Joel: And So It Goes?

Dirigida por Susan Lacy y Jessica Levin, y con producción ejecutiva de figuras como Tom Hanks y Sean Hayes, la serie se aleja del formato típico de narración en off. En su lugar, deja que Billy Joel mismo cuente su historia, intercalando entrevistas de sus familiares y amistades, fragmentos de conciertos, y material inédito de archivo. La producción también incluye voces clave como las de Paul McCartney, Bruce Springsteen, Sting, Pink, Nas y familiares como su exesposa y mánager Elizabeth Weber, su hija Alexa Ray Joel y su exesposa Christie Brinkley.

La primera parte recorre desde la infancia de Billy en Long Island, su relación con un padre distante, hasta sus primeras bandas, firmar con Columbia Records, y los éxitos que lo catapultaron: “Piano Man” y The Stranger. Además, revela momentos difíciles: su abuso del alcohol, un grave accidente en motocicleta y problemas de salud mental, incluyendo dos intentos de suicidio en los años setenta.

La segunda entrega refleja el ascenso de Billy en los escenarios, particularmente su residencia en el Madison Square Garden, y brinda detalles sobre su vida personal: matrimonios (como con Elizabeth Weber y Christie Brinkley), el nacimiento de Alexa, y su reciente diagnóstico con hidrocefalia de presión normal, que lo obligó a posponer fechas de su tour.

Los temas musicales están profundamente vinculados a su relato vital: “Vienna”, “The Entertainer” y “Uptown Girl” son analizadas con la perspectiva del autor sobre su creación e impacto. Billy Joel incluso revela una faceta poco conocida: su incomodidad ante la cámara, aunque opta por entrevistas musicales donde toca el piano mientras habla.

¿Dónde ver la docuserie Billy Joel: And So It Goes?

Dónde ver: En Estados Unidos y Latinoamérica se puede acceder vía HBO Max; en Canadá a través de Crave-HBO; en ciertos territorios europeos se espera disponible en plataformas locales como Sky Atlantic o NOW TV; también aparece en Apple TV+ donde está habilitado.

La docuserie Billy Joel: And So It Goes no sólo repasa éxitos, discos como The Nylon Curtain o eventos icónicos, sino que explora con crudeza sus errores, luchas y redención, con el músico como guía. Un documento esencial para fans y amantes del género, que logra humanizar al “Piano Man” sin máscaras.