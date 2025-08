Ninel Conde enfrenta a Olivia Collins; ¿Elaine y Priscila son manipuladas por El Bombón?

En la reciente emisión de La Casa de los Famosos México 3, la tensión estalló durante la cena posterior a la primera gala de nominación, provocando un enfrentamiento frontal entre Ninel Conde, Elaine Haro, Priscila Valverde y Olivia Collins. El momento más álgido se produjo cuando las tres primeras acusaron a Olivia de tener actitudes “tóxicas”, mientras que la actriz de 67 años rechazó categóricamente ese calificativo: “Yo no soy tóxica”.

La mesa dio pie a múltiples confrontaciones. Elaine Haro expresó su agrado por conocer más a Olivia, pero esta interrumpió con un reclamo sobre sentirse ignorada: comprende que no se acercaron antes, pero requiere honestidad. Enseguida, Ninel Conde aclaró que no hubo intención de exclusión por parte de nadie, explicando que la empatía fluyó naturalmente en otros grupos, no por rechazo deliberado: “No hemos excluido a nadie, Olivia… simplemente ha sido una energía linda que se ha dado en nuestro grupo…”.

Poco después, Ninel y sus aliadas señalaron que habían percibido comentarios agresivos por parte de Olivia, lo que provocó la intervención de Olivia Collins, quien reafirmó su defensa: “Yo no soy tóxica”.

Elaine y Priscila respaldaron a Ninel, argumentando que denunciarían cualquier conducta inapropiada cuando fuera el momento, para preservar la armonía en La Casa de los Famosos México 3.

Ninel Conde enfrenta a Olivia Collins

La controversia aumentó cuando, previamente durante la cena, surgió otro conflicto entre Olivia Collins y Priscila Valverde por un chile relleno. La modelo tomó un platillo que Olivia aún no había terminado, lo que generó un reproche inmediato de la actriz: “Me dijiste que te lo ibas a comer, cómetelo. No me lo voy a comer, gracias”. Priscila respondió incómoda: “Adelante, es que ya comí”.

La atmósfera se tensó aún más durante el intercambio con Facundo, quien intentó calmar la situación confesando que había votado para proteger a Olivia en la nominación. Sin embargo, ella respondió con ironía y determinación: “No se preocupen, me voy a quedar”, y manifestó que sabía “perfectamente quiénes me nominaron, corazón”.

Ese episodio desató una reacción de Ninel, quien confrontó directamente a Olivia Collins durante la cena: “Yo sí tengo los pantalones para decir las cosas como son… Lo del pimiento de ayer fue una diferencia... no tengo nada en contra tuya…”.

Olivia contestó solicitando que futuras fricciones fueran discutidas en el momento: “Te pido de favor que si tienes algún comentario lo comentes en el momento…”.

Elaine Haro también intervino desde su percepción, destacando la necesidad de comunicación abierta: “Yo me acerqué contigo y en ese momento yo sentí una actitud negativa de tu parte…”.

Al final, tras el intercambio, Olivia y Ninel, junto con Elaine y Priscila, pactaron trabajar en un ambiente más colaborativo, con acuerdos para dialogar y evitar malos entendidos. Las participantes decidieron conocerse mejor para evitar herir susceptibilidades en la convivencia dentro de La Casa de los Famosos México 3.

¿Elaine y Priscila son manipuladas por El Bombón para ir en contra de Olivia Collins?

Luego del enfrentamiento, en redes sociales los seguidores del reality expresaron opiniones divididas. Algunos apoyaron a Olivia Collins y acusaron a Ninel Conde de hacerle gaslighting a la actriz; también comentaron que El bombón asesino buscaba manipular a Priscila Valverde y a Elaine Haro para generar rencillas entre ellas y Olivia.