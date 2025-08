Influencers forman un sindicato y exigen derechos laborales; amenazan con una huelga

Un colectivo de creadores de contenido en Australia, liderado por la tiktoker Verónica B, sorprendió al mundo digital al anunciar la formación de un sindicato de influencers y amenazar con una huelga digital si no se les reconoce como trabajadores formales. Esta medida es parte de un movimiento para exigir respeto y derechos laborales en el ecosistema de redes sociales.

Según Verónica B, el activismo surge tras recibir críticas por afirmar en los Sydney TikTok Awards en diciembre de 2024 que ser influencer es “un trabajo duro”. Allí defendió que su tarea incluye idear contenido, grabar, editar y mantenerse relevante, lo que desató una lluvia de cuestionamientos en redes sociales.

¿Qué exigen los influencers?

Las peticiones del grupo incluyen:

Ser reconocidos como trabajadores formales del ecosistema digital.

Tener acceso a beneficios laborales como seguro médico y vacaciones pagadas.

Establecer tarifas mínimas para colaboraciones con marcas.

Ser tratados con respeto tanto por marcas como por público y medios.

Influencers amenazan con una huelga

Verónica B lanzó una advertencia contundente: en caso de no recibir lo que exigen, abandonarán la creación de contenido. Su declaración más citada en redes fue: “Estoy harta de que nos traten como si nuestro trabajo fuera una broma. Merecemos más derechos y merecemos que nos tomen en serio (…) Como creadores de contenido e influencers, no sé cómo sobreviviría este mundo, ¿cómo sabría la gente dónde comer si no hiciéramos reseñas de restaurantes?, ¿cómo sabría la gente cómo maquillarse si no hiciéramos vídeos de ‘prepárate conmigo’?”.

“Sin nosotres, no sabrían ni dónde comer”, dijo Verónica B, recalcando que su trabajo impacta directamente en decisiones cotidianas del público.

Aunque el anuncio fue encabezado en Australia, generó un debate global sobre si la actividad de influencers debe reconozca como laboralmente legítima. En México y otros países también se discuten regulaciones similares como reformas legales para sancionar contenido ofensivo o sin control.

Asimismo, el movimiento refleja una tendencia internacional: en Estados Unidos y Reino Unido ya se han presentado iniciativas similares para regular la actividad digital y exigir condiciones laborales justas. Las redes sociales, plataformas lucrativas pero por ahora sin reconocimiento legal del contenido, han impulsado este cuestionamiento.

¿Cuánto gana un influencer?

De acuerdo con estimaciones para México, el sueldo promedio de un influencer estaría entre 17 mil y 30 mil pesos mensuales, aunque varía según patrocinios y seguidores. Los ingresos adicionales pueden alcanzar hasta 28 mil pesos al mes en algunos casos. Esto refuerza la idea de que existe una actividad económica real, pero sin reconocimiento ni protección legal suficiente.

Los influencers encabezados por Verónica B han dado un paso histórico al crear un sindicato y amenazar con dejar de publicar contenido hasta que sean tomados en serio. Sus demandas incluyen respeto, contratos formales, seguridad social y tarifas mínimas. Con esta huelga digital prometida, quieren visibilizar que su labor tiene impacto cultural y económico y debe ser reconocida como un trabajo digno.