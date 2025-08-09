Dentro de La Casa de los Famosos México 3 la presunta broma que le hizo Facundo a Aldo de Nigris hizo que los seguidores del reality recordaran la broma pesada que le jugó al también conductor Carlos El Capi Pérez en el Mundial de Rusia 2018.

De mismo modo, Facundo contó hace unos días dicha anécdota con El Capi y recordó la impactante reacción de su amigo.

La cruel ‘broma’ que Facundo le hizo a El Capi y que casi destruye una amistad

Facundo comentó que organizó una elaborada novatada que dejó a El Capi completamente fuera de sí y aterrado. En principio le pidió ayuda para revender boletos de un partido, pero todo era parte de un guion —aparentemente inocente— que culminó con el “secuestro” del conductor. El Capi fue subido a una camioneta y llevado a un terreno baldío, donde entre gritos, amenazas y confusión, creyó estar realmente en peligro. Finalmente, Facundo irrumpió, aparentemente al rescate, con un contundente: “¡Es una broma!”.

Lo impactante del episodio es que El Capi se dejó llevar completamente por la situación y terminó entre lágrimas y gritos de auxilio, convencido de que su vida estaba en riesgo. Según comentó después el famoso, Facundo se “se pasó de lanza” con la broma.

Este suceso simboliza bien el estilo provocador de Facundo, el mismo que exhibió en programas como Incógnito con su personaje Jaime Duende, donde el límite entre el humor y ofensa se difumina.

Facundo recuerda su ‘broma nopor’ en La Casa de los Famosos México 3

Pero no fue el único incidente que Facundo rememoró. También relató su “broma nopor”, que se le salió totalmente de control, protagonizada por un repartidor de comida en una grabación aparentemente inofensiva, pero con resultados inesperados. La trama comenzó como una supuesta toma para adultos puesta en escena con varios actores; al llegar el repartidor, aceptó involucrarse sin recelo y la farsa se desmoronó al no saber cómo retomar el guion.

Como no sabían cómo detener al repartidor, decidieron decirle que todo era broma, pues la mujer que estaba trabajando con ellos en esa broma, se habría sentido acosada.

Facundo aclaró que, aunque sus guiones eran “muy c*gados” y sabía que iban al límite, jamás se arrepintió de haberlos interpretado: “Sí tuve conflicto, pero me ganaba el rating, las ganas de hacer mamadas… Decía: ‘está pasado, pero va’”.

Sin embargo, con la broma que le hizo a Aldo de Nigris durante la fiesta semanal de La Casa de los Famosos México 3, parece que su imagen como comediante va en caída libre. Lo han tachado en redes de ser “un cincuentón amargado y envidioso”, al tener actitudes hostiles en contra de Aarón Mercury y el influcecer regio.