En una emotiva entrevista en 2022 con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Héctor Sandarti, reconocido conductor guatemalteco que encarnó programas como Vida TV, compartió uno de los episodios más aterradores de su vida: su secuestro en 2001. Aquella tarde, se dirigía a una lectura de obra de teatro —prevista con Galilea Montijo—, cuando se detuvo en una papelería y fue abordado por un hombre armado.

Lo que nadie se esperaba es que la participante de La Casa de los Famosos México 3, Dalilah Polanco, le salvaría la vida con una inesperada acción.

¿Qué tiene que ver Dalilah Polanco con el secuestro de Héctor Sandarti?

“Se acerca un tipo, me pone una pistola… ‘pendej* baja las manos’ y yo ‘Pues es que así sale en las películas señor’”, relató Héctor con su característico humor nervioso.

El conductor comentó que los delincuentes lo llevaron a una casa de seguridad, lo mantuvieron en la cajuela de un auto y luego en un cuarto con calor sofocante durante horas. Hubo un momento tan dramático que Héctor Sandarti creyó que lo arrojarían por un barranco.

Al revisar sus pertenencias, sus captores encontraron el número telefónico de la actriz y contactaron a Dalilah Polanco, a quien Héctor consideraba su “mejor amiga”. La llamada se convirtió en un momento clave. Dalilah, pensando que era una broma de mal gusto, colgó el teléfono. El secuestrador, decepcionado, comentó: “Este pobre… ni su mejor amiga lo quiere, no respondió por él. Libérenlo”.

Héctor Sandarti agradece a Dalilah Polanco por salvarle la vida

Gracias a esa simple reacción —sin saberlo—, Dalilah Polanco salvó la vida de Héctor Sandarti. Él comentó: “Dalilah no lo sabía en ese momento, pero me salvó la vida porque no creó un vínculo de negociación. Cerró la única posibilidad de negociación que tenían ellos”.

Recordó que, al recuperarse, los secuestradores incluso le entregaron 100 pesos para un taxi. Lo dejaron en una zona aledaña y, con ayuda de un transeúnte, logró regresar.

El relato, mezcla de pavor y alivio, muestra cómo un acto de rechazo —esa llamada colgada— marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Desde entonces, Héctor Sandarti no ha dejado de reconocer la importancia de su amistad con Dalilah Polanco y agradece haber salido vivo de aquella pesadilla.

En su plática con Yordi Rosado, Héctor Sandarti narró el traumático momento de ser secuestrado, su desolación al verse como un error para los captores, y cómo la actuación instintiva de Dalilah Polanco, al colgar la llamada, terminó siendo el inesperado salvavidas que lo devolvió a la libertad.