La mujer desata la guerra, ¿dónde ver esta serie sobre un romance peligroso?

La serie La mujer desata la guerra, en inglés The Woman Starts The War, aborda la historia de un romance que podría tener graves consecuencias. Cuando la enfermera Cindy se ve envuelta en un tiroteo mortal de la mafia, el despiadado jefe mafioso Allan D’Angelo le salva la vida al declarar que es su amada prometida.

Sin embargo, se convierte en prisionera en su mundo: vive en su mansión, lleva su anillo y desempeña un papel que podría costarle la vida. Lo que comenzó como una mentira desesperada para engañar a sus enemigos se convierte en algo mucho más peligroso cuando surgen sentimientos reales por Allan.

Mientras las familias rivales de los D’Angelo se preparan para la guerra y las balas empiezan a volar, Cindy debe elegir entre su libertad y el príncipe oscuro que la reclamó como suya. Ella creyó que podía detener la violencia. En cambio, se convirtió en la chispa que lo encendió todo.

¿Dónde ver La mujer desata la guerra?

La serie La mujer desata la guerra, en inglés The Woman Starts The War se puede ver en la plataforma ReelShort. Está disponible tanto en su versión web como en la aplicación para dispositivos móviles.

Aunque la serie fue originalmente producida en inglés, ReelShort permite cambiar el idioma desde el menú de configuración y ofrece la posibilidad de activar subtítulos en español, facilitando así su comprensión para el público hispanohablante.

Para acceder a la serie completa, es necesario suscribirse a la plataforma. Sin embargo, ocho de los 60 episodios que conforman la serie sobre un romance peligroso se encuentran disponibles para ver de forma libre y gratuita.

Del mismo modo, en YouTube puedes encontrar algunos capítulos. Te compartimos el link de los primeros ocho capítulos.

