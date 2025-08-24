Esta es la cartelera, precios y boletos de la Feria Xmatkuil 2025

Una de las ferias más esperadas es la de Xmatkuil 2025, la cual promete tener una cartelera espectacular llena de estrellas que pondrán a bailar a todos los asistentes y con una gran versatilidad de géneros musicales.

Este año se llevará a cabo una nueva edición, este 2025 con juegos, música y gastronomía para los locales y visitantes a la feria.

¿Cuál es la cartelera de la Feria Xmatkuil 2025?

La cartelera de la Feria Xmatkuil 2025 es de las más esperadas, porque los fans quieren un gran cartel como el año pasado con banda, pop, tumbados y muchos más géneros.

Aún no se da a conocer la cartelera en los canales oficiales de la feria, pero en redes sociales se filtró un supuesto cartel que revelaría los famosos que se presentarán. Destacan Wisin, Morat, El Mailla, Molotov, además de que los fans piden la participación de otros artistas como Kapo, Picus y Pandora y Flans y piden que repita Santa Fe Klan.

El Mailla

Wisin

Molotov

Kapo

Picus

Morat

Pandora

Flans

Santa Fe Klan

¿Cuándo es la Feria Xmatkuil 2025?

La Feria Xmatkuil 2025 aún no tiene fecha oficial, pero se prevé que se lleve a cabo del 7 al 30 de noviembre o hasta el 1 de diciembre, más o menos en las mismas fechas en la que se llevó a cabo el año pasado en 2024.

La feria se realiza en la Exhacienda Xmatkuil, por lo que la feria se le conoce con ese nombre también y apenas el año pasado cumplió 50 años de llevarse a cabo este histórico evento en esta zona.

La original Banda el Limón en la Feria Xmatkuil ı Foto: IG @feriayucatan

Precio de los boletos para la Feria Xmatkuil 2025

Se espera que este año, los boletos para entrar a la feria siga costando 30 pesos aproximadamente, además de que hay que considerar los gastos del consumo de adentro, pues venden gastronomía típica de Yucatán, para degustar de sus platillos.

Además, en esta feria uno de los negocios más famosos son los que venden las cobijas con figuras, ya sea de tigre o de famosos artistas como El Mailla o Karely Ruiz, los precios de estos cobertores pueden superar los 100 pesos por pieza. También hay que pagar extra por los juegos mecánicos, regalos, antojitos, entre otros.

