¿El video del Padrinito Toys interrogado es real? Esto se sabe

El cantante Padrinito Toys se volvió tendencia porque supuestamente en redes sociales está circulando un video en el que presuntamente están interrogando a la estrella de Internet.

De acuerdo con los primeros reportes de los usuarios, no se ha sabido nada del artista en redes desde el 23 de agosto, por lo que están preocupados por él y piensan que posiblemente le habría pasado algo.

Asimismo, la preocupación aumentó cuando se empezó a difundir que había un video de El Padrinito siendo interrogado.

Padrinito Toys y Markitos Toys ı Foto: IG Padrinito Toys

¿Es verdad que hay un video del Padrinito Toys interrogado?

En redes sociales no existe ningún video sobre el “interrogatorio” de El Padrinito Toys, además de que no hay ninguna declaración oficial ni de autoridades ni de las cuentas del propios cantante.

Por lo tanto, parece que todo sería falso, además un canal de YouTube señaló que todo es falso, que Padrinito Toys andaba en Tamaulipas, el día que empezó a circular el rumor de que no se sabía de él. “Lo que se dice en redes sociales sobre el Padrinito es completamente falso, para quienes tengan esa duda o estén preocupados”, afirmó el video del canal especializado en contenido de famosos norteños o de banda e influencers.

¿Por qué Padrinito Toys se volvió tendencia?

Si bien el tema del video de Padrinito Toys estaba ya en redes sociales, este miércoles la tendencia aumentó, luego de que se dio a conocer la muerte de la hermana de Conejo Toys.

Tanto Padrinito como Conejo no solo tienen en común que comparte nombre artístico con el Toys, sino que además son amigos del polémico influencer Markitos Toys, quien ha sido vinculado al crimen organizado.

En enero pasado, una avioneta arrojó volantes en Culiacán en los que aparecían 25 personajes públicos que se relacionaban con el crimen organizado, entre ellos estaban Markitos Toys, El Conejo Toys, Peso Pluma, Roberto Tapia y Camilo Ochoa, este último fue asesinado el pasado 17 de agosto en Morelos.

Las publicaciones más recientes de Padrinito Toys en redes

Las últimas publicaciones del cantante e influencer las hizo el pasado 27 y 29 de julio. compartió unas imágenes en las que firmó un convenio con la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, que es una agrupación religiosa.

“Verán se vienen cosas muy buenas y interesantes solo queriendo apoyar a la comunidad religiosa”, escribió el influencer en las imágenes que difundió en su cuenta de Instagram y presumió que es el miembro más joven de esta organización, ya que tiene 19 años de edad.