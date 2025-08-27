Tras el anuncio de su mediático compromiso con Travis Kelce, la vida amorosa de la cantante Taylor Swift ha generado mucho interés entre usuarios de redes sociales.

Además, algunos fanáticos de la intérprete recordaron a Joe Alwyn, actor y exnovio de la estadounidense, y surgió nuevamente la teoría de que temas como “So long, London”, “loml” y varias decenas más, fueron escritas para él. El británico también colaboró con varias canciones del álbum Folklore de Taylor.

¿Quién es Joe Alwyn, exnovio de Taylor Swift a quien habría escrito ‘So long, London’?

Joe Alwyn, cuyo nombre real es Joseph Matthew Alwyn, nació el 21 de febrero de 1991 en Royal Tunbridge Wells, Kent, Inglaterra. Es un actor británico formado en la Universidad de Bristol y en la Royal Central School of Speech & Drama.

Debutó en el cine protagonizando Billy Lynn’s Long Halftime Walk (2016), dirigida por Ang Lee. Joe Alwyn participó en películas destacadas como The Favourite (2018), Mary Queen of Scots (2018), Boy Erased (2018), Harriet (2019), Catherine Called Birdy (2022) y The Brutalist (2024). También protagonizó la serie de drama Conversations with Friends (2022), emitida por la BBC y Hulu.

Por su talento, recibió el Trophée Chopard en el Festival de Cine de Cannes (2018) y fue incluido en la lista Time 100 Next de estrellas emergentes en 2022.

Trayectoria musical de Joe Alwyn: ¿En qué canciones de Taylor Swift colaboró?

Además de su carrera actoral, Joe Alwyn ha trabajado como compositor y productor musical bajo el seudónimo William Bowery. Algunas personas no lo saben, pero el artista colaboró en varias canciones de Taylor Swift, su exnovia, como “Exile”, “Betty”, “Champagne Problems” y “Sweet Nothing”, contribuyendo a los álbumes Folklore (2020) y Evermore (2020). Por esto, compartió el reconocimiento del Grammy al Álbum del Año para Folklore.

La historia de amor entre Taylor Swift y Joe Alwyn, a quien habría escrito ‘Son long, London’

La historia de amor entre Taylor Swift y Joe Alwyn comenzó en 2016, cuando se conocieron en la Met Gala. Aunque mantuvieron su relación en privado, se convirtieron en una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento.

La intérprete de “All too well”, ha mencionado en varias entrevistas que Joe fue un gran apoyo para ella durante los momentos más difíciles de su carrera, especialmente tras sus disputas públicas con Scooter Braun y su retiro temporal de su vida artística.

Durante seis años, evitaron los reflectores, sin apariciones públicas frecuentes ni confirmaciones oficiales. En 2023, se confirmó su ruptura, presuntamente debido a diferencias en cuanto a lo que cada uno quería para su futuro.

Debido a que la pareja compartió su vida en Londres y trabajaron juntos musicalmente, en redes sociales surgió la teoría de que “So long, London”, y al menos 30 canciones más, fueron escritas para Joe Alwyn. Sin embargo, ni Taylor ni el actor han emitido declaraciones al respecto.