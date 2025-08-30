¿Con quién se queda Jackie en 'Mi vida con los chicos Walter'? Final explicado

La segunda temporada de Mi vida con los chicos Walter culmina con un desenlace que generó emociones encontradas, dudas amorosas y dejó en el limbo una decisión que angustia tanto a los personajes como a los espectadores. A lo largo de la serie, Jackie Howard —interpretada por Nikki Rodríguez— se ha debatido entre sus sentimientos por Alex Walter (Ashby Gentry) y Cole Walter (Noah LaLonde), dos hermanos con personalidades opuestas, pero igual de importantes en su vida.

Final explicado de Mi vida con los chicos Walter

Durante los capítulos finales de esta temporada, ya disponibles en Netflix, Jackie mantiene una relación estable con Alex, quien ha madurado y le ha demostrado ser un novio comprensivo y cariñoso. Sin embargo, se da cuenta de que su conexión sentimental con Cole nunca desapareció por completo.

A pesar de los esfuerzos por ignorar sus sentimientos, un reencuentro inesperado con Cole cambia el rumbo de esta historia. Después de que él le devuelva la tetera que pertenecía a su familia, se besan apasionadamente, dando rienda suelta a sus emociones.

Pero cuando parece que Jackie podría finalmente elegir a Cole, ella decide no quedarse con ninguno de los dos. Al día siguiente, deja una nota para Alex, donde le agradece por todo y se disculpa por irse, pero sin aclarar sus planes a futuro con él.

Poco después, Jackie se marcha de Colorado con su tío Richard y regresa a Nueva York para comenzar una nueva etapa que la hará crecer de manera personal y profesional, dejando a los hermanos Walter con el corazón roto.

La segunda temporada de 'Mi vida con los chicos Walter' está en camino✨. Aquí un primer vistazo para ustedes 💖 pic.twitter.com/0ey8Uou2k9 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 24, 2025

¿Con quién se queda Jackie en Mi vida con los chicos Walter?

Este final de la segunda temporada de la serie Mi vida con los chicos Walter deja claro que Jackie no escoge entre Alex ni Cole, sino que prioriza su bienestar. Según explicó la creadora de la serie, Melanie Halsall, el objetivo de este confuso desenlace era mostrar que una mujer no necesita decidirse por una relación amorosa y que puede tomar las riendas de su vida.

De este modo Jackie, en lugar de cerrar el triángulo romántico con los chicos Walter, opta por elegir su crecimiento personal y profesional y toma un vuelo a Nueva York.

Sin embargo, esta ambigüedad entre sus sentimientos por Alex y Cole deja abierta la puerta a una tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter, ya confirmada por Netflix, donde se espera que se resuelva el verdadero destino amoroso de Jackie.