Radiohead confirma su esperado regreso a los escenarios tras siete años de silencio. La legendaria banda británica anunció recientemente una gira que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre de 2025. El tour incluye 20 conciertos.

El anuncio causó furor entre los seguidores de los intérpretes de éxitos como “Let down” y “Karma police”. En México se espera con ansias el regreso de la agrupación, por lo que aquí te contamos en qué ciudades se presentará Radiohead.

Radiohead anuncia conciertos después 7 años, ¿México está en la lista?

La banda Radiohead anunció a través de sus redes sociales las fechas y los lugares donde darán conciertos como parte de esta gira 2025. Agregaron que las entradas sólo serán accesibles registrándose en radiohead.com. La inscripción en el sitio web inicia el viernes 5 de septiembre a las 10 a.m. BST / 11 a.m. CEST y dura hasta el domingo 7 a.m. a las 10 p.m. bST.

Estas son los conciertos que tiene programados Radiohead este 2025:

Noviembre 4, 5, 7, 8: En la Movistar Arena, Madrid, España.

Noviembre 14, 15, 17, 18: En la Unipol Arena, Bolonia, Italia.

Noviembre 21, 22, 24, 25: The O2, Londres, Reino Unido.

Diciembre 1, 2, 4, 5: En la Royal Arena, Copenhague, Dinamarca.

Diciembre 8, 9, 11, 12: En la Uber Arena, Berlín, Alemania.

Pese a las esperanzas de sus numerosos seguidores latinoamericanos, México no está incluido en esta etapa del tour. La banda comentó que estas serán sus únicas fechas, sin embargo, escribieron “quién sabe a dónde llevará todo esto”, por lo que podrían agregar más conciertos y ciudades.

Te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de Radiohead, pues es probable que la banda anuncie una nueva etapa del tour para Latinoamérica en 2026. La última visita de la banda a territorio mexicano fue en 2016, durante su gira de promoción de A Moon Shaped Pool, con dos conciertos en el Palacio de los Deportes, recinto ubicado en la Ciudad de México.