La cantante colombiana Shakira continúa con la gira Las mujeres ya no lloran world tour y tiene programadas dos fechas para Puebla. Los conciertos tendrán lugar en el Estadio Cuauhtémoc el 11 y 12 de septiembre a las 21:00 horas.

Pese a que hace unos meses se había dicho que los boletos estaban agotados, recientemente se anunció que se abrieron nuevas localidades y precios. Además, algunas empresas han anunciado códigos que permiten obtener el 35 por ciento de descuento en la compra de tus boletos.

Shakira en Puebla 2025: ¡Boletos con descuento y promociones increíbles!

Los boletos con descuento y en promoción son para el concierto de Shakira del jueves, 11 de septiembre de 2025.

En la promoción Concert Week, en la compra de un boleto, Banamex te regala el segundo. Pero debes darte prisa, pues esta ganga estará disponible del 4 al 8 de septiembre y aplica sólo en algunas localidades.

Conoce los precios de los boletos para el concierto de Shakira en Puebla:

General A: De $6 mil 190 a $4 mil 70

General B: De $3 mil 710 a $2 mil 840

Platea: De $6 mil 435 a $4 mil 330

Rampa: De $3 mil 970 a mil 970

Cabecera Sur: De $2 mil 855 a $2 mil 470

Además, puedes obtener un 35 por ciento de descuento en algunas localidades ingresando un código cuando hagas tu compra. Los boletos para ver a Shakira en Puebla están disponibles en el sitio oficial de eTicket.

Setlist de Shakira en Puebla

Este sería el posible setlist de Shakira en Puebla:

“La Fuerte”

“Girl Like Me”

“Las de la Intuición”

“Estoy Aquí”

“Empire/Inevitable”

“Te Felicito/TQG”

“Don’t Bother”

“Acróstico”

“La Bicicleta”

“La Tortura”

“Hips Don’t Lie”

“Chantaje”

“Monotonía”

“Addicted To You”

“Loca”

“Soltera”

“Si te vas”

“Última”

“Ojos Así”

“Pies Descalzos, Sueños Blancos”

“Antología”

“Día de enero”

“Ciega, sordomuda/ El Jefe”

“Whenever, Wherever”

“Waka Waka (This Time for Africa)”

“She Wolf”

“Bzrp Music Sessions, Vol. 53″

¿Cómo llegar al concierto de Shakira en Puebla?

Primero debes saber que el Estadio Cuauhtémoc se encuentra en: Calzada Ignacio Zaragoza 666, Colonia Parque Industrial Puebla, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla.

Puedes llegar en transporte público desde el Centro Histórico o Zócalo tomando las siguientes rutas:

Ruta 72 : Sale cerca del Templo de San Francisco (14 Oriente y Blvd. 5 de Mayo). Recorre Blvd. 5 de Mayo, Calzada Zaragoza y Los Fuertes. Termina en la Colonia Maravillas, desde donde hay que caminar dos calles al estadio.

Ruta 6 : Similar a la 72, pero te deja justo enfrente del estadio, en la zona del auditorio GNP Seguros. Pasa por Arena Puebla, Zona del Carmen y Clínica 2 del IMSS.

Ruta 19: También sale del Centro, atraviesa Xonacatepec, Cruz Roja, La Candelaria, y llega directamente al estadio.