Hija de Aída Cuevas cancela boda tras rumores de infidelidad

Valeria Cuevas, la hija de la cantante Aída Cuevas canceló su boda en medio de rumores de una supuesta infidelidad. Se decía que la joven comprometida tuvo un romance con el artista Christopher Vélez, de CNCO, durante su participación en Top Chef VIP.

Antes del programa, Valeria Cuevas se encontraba comprometida con su novio, el coach Boris Stern. Sin embargo, la noticia sobre la disolución del compromiso se dio a conocer tras las especulaciones de una supuesta infidelidad por Aída Cuevas.

Aída Cuevas confirma que su hija canceló el compromiso

En un encuentro con la prensa hace unas semanas, la cantante dio a conocer que su hija sí canceló la boda con Boris Stern:

“Valeria ya canceló su boda, ya se canceló. Eso sí, no sé (el motivo), pregúntenle a ella porque pronto la verán. Está en Colombia ahorita grabando un reality, pero ya, ya no hay nada. Yo siempre he tratado de inculcarles a mis hijos que sean felices en la vida. Si esa decisión la tomó Valeria, no me queda más que apoyarla”, señaló.

Fue en septiembre de 2024 que se reveló que la joven se casaría con su novio después de varios años de relación, sin embargo, el rompimiento del compromiso se dio a ocho días de que celebraran su boda.

Si bien las razones no están confirmadas, incrementaron los rumores de un posible romance entre ella y Christopher Vélez de CNCO. “Sufrió mucho porque estaba a días de dar ese gran paso con su novio, a quien decía que amaba, pero también vivía algo nuevo con alguien con quien conectaba aún más. ¡Y al final ni tuvo boda ni romance!”, aseguró una revista.

Se sabe que además de compartir espacio en la competencia del reality culinario, los cantantes se hospedaban en el mismo hotel, lo que los lleva a encontrarse en varias ocasiones en lugares comunes. Sin embargo, se dice que el romance no floreció.