¿Cómo se llama el perrito de El Gato con Botas y qué tiene que ver con Elaine?

Luego de que Aldo de Nigris dijera en La Casa de los Famosos México que Elaine Haro se parecía al perrito de la película El Gato con Botas: El Último Deseo, ha surgido duda respecto al nombre del querido personaje.

Mientras los participantes del reality estaban en el comedor, Aldo dijo mirando fijamente a la actriz: “Tú te pareces al perrito de El Gato con Botas… ayer te vi y dije: ‘mira, es como el perrito’“.

Visiblemente sonrojada, Elaine agradeció al regio por el cumplido, pues este personaje se caracteriza por apoyar y querer incondicionalemente al Gato con Botas.

“Wow, nunca me habían dicho algo tan bonito, gracias, Aldo, de verdad. Me estás enrojeciendo… Ahh, es muy tierno", respondió Elaine Haro.

Aldo le dijo a elaine que se parece al perrito del gato con botas jajajajaja#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/lcKFEeb1BC — Julián 🐐 (@JuliGoonz) September 10, 2025

En redes sociales los fans de ship estallaron de emoción. “Aldo le hizo una comparación super romántica a Elaine. O sea, ¿cómo le vas a decir que es el perrito del gato con botas? Yo me casaba”, comentó una usuaria en X, antes Twitter. A lo que otra persona contestó: “Fue hermoso“.

Fuera del ship, Aldo le hizo una comparación super romantica a Elaine. Osea como le vas a decir que es el perrito del gato con botas? Yo me casaba. #LaCasaDeLosFamososMxًpic.twitter.com/VwSmkRkccz — el 🧚‍♀️ (@romantizhada) September 10, 2025

¿Cómo se llama el perrito de El Gato con Botas?

Este curioso personaje de El Gato con Botas: El Último Deseo se llama Perrito, o Perro, y es un perro de terapia para el Gato con Botas, quien tiene ataques de ansiedad. Perrito, quien se disfraza de gato, y el Gato se conocen en Mama Luna.

¿Cuál es el orden de las películas que debo ver para entender El Gato con Botas?

Este es el orden en que debes ver las películas de Shrek y El Gato con Botas para entender al cien por ciento la historia de El Gato con Botas: El Último Deseo:

Shrek 2 (2004), donde ocurre la primera aparición del Gato con Botas

Shrek Tercero (2007)

Shrek Para Siempre (2010 ), donde se muestra una versión alternativa del Gato con Botas

El Gato con Botas (2011), su primera película en solitario. Recuerda que es una de las precuelas de los eventos de Shrek. Aquí se revela su relación con Humpty Dumpty y cómo se convirtió en el legendario forajido que hoy conocemos

El Gato con Botas: El Último Deseo (2022), es una secuela directa de la película de 2011.

Además, se lanzaron algunos cortos y especiales relacionados con este universo:

El Gato con Botas: Los Tres Diablos (2012): Este corto animado sucede tras la primera película del Gato. El personaje se embarca en una misión con tres gatitos tiernos y problemáticos

Shrek the Halls (2007) y Scared Shrekless (2010): Son especiales de Navidad y Halloween que cuentan con apariciones del Gato