Luego de que se filtrara un video donde presuntamente aparece la influencer Valentina Ricarda en un momento privado, en redes sociales surge curiosidad por conocer sobre ella. Te contamos quién es, a qué se dedica y cuál ha sido su trayectoria en el mundo digital.

¿Quién es Valentina Ricarda, la influencer que sufrió la filtración de un video privado?

Valentina Ricarda es una joven influencer originaria de México. Desde muy temprana edad mostró gran interés hacia el mundo digital y la creación de contenido, pues a los siete años abrió una cuenta privada en Instagram, donde compartía videos personales de sus viajes y momentos cotidianos.

Hasta mayo de 2023 Valentina Ricarda comenzó a destacar públicamente ya que abrió su cuenta de TikTok, donde sus publicaciones enfocadas en moda, belleza y estilo de vida llamaron la atención del público. Su serie de videos “Get Ready With Me” (GRWM) generó que tuviera una audiencia que sigue creciendo hasta el momento.

La joven ha estado envuelta en controversias, pues circularon rumores sobre la identidad de su padre, quien sería alguien presuntamente vinculado con actividades ilícitas. Algunas personas señalaron que podría tratarse de Ricardo Mario García Rodríguez, también conocido como El Rica, quien supuestamente estaría ligado al Cártel del Golfo.

Sin embargo, no existe evidencia oficial que confirme esta versión, y la influencer ha mantenido su vida familiar en privado, mostrándose cercana a su madre y hermana. En enero de 2025 asistió a los TikTok Awards en la Ciudad de México junto a ambas.

A pesar de su corta edad, Valentina Ricarda ha logrado consolidarse en el ámbito del entretenimiento digital, siendo elegida por marcas importantes como Dyson, Bershka y Xhile Chile para colaboraciones. Además, en marzo de 2025 firmó un contrato con Keerlab, una empresa enfocada en el cuidado capilar, consolidando así su rol como figura influyente en el ámbito del lifestyle y la moda.

Además, ha incursionado en el mundo empresarial a su temprana edad, pues es creadora de FEMMI, una tienda dedicada a la venta de ropa de mujer que está ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Recientemente Valentina Ricarda se enfrentó a una situación muy delicada, dado que fue víctima de la filtración de un video, el cual se difundió rápidamente a través de plataformas como Erome y Telegram. Ante la gravedad del hecho, la influencer expresó públicamente su dolor y decepción, asegurando que el material fue difundido por alguien en quien confiaba.

En sus redes sociales, Valentina manifestó sentirse devastada y anunció que emprenderá acciones legales contra los responsables. También hizo un llamado a su comunidad para ser más cautelosos con las personas en las que depositan su confianza.

“Me siento devastada, estoy pasando por una situación. Nunca me imaginé que esto fuera a pasar, me siento demasiado mal, me siento muy triste. Nunca pensé que fueran a usar algo en mi contra que lo fueran a sacar tanto de contexto para perjudicarme”, dijo en TikTok Valentina Ricarda.