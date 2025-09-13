Bellakath compra 121 mil pesos en material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

La cantante de reguetón Bellakath, cuyo nombre real es Katherinne Huerta, se volvió tendencia en redes sociales luego de donar una generosa cantidad de dinero. La intérprete de “Mami Chakalosa” compartió a través de sus redes sociales que compró 121 mil pesos mexicanos en material de curación para las víctimas de la explosión en Iztapalapa que impactó al país entero, el miércoles 10 de septiembre.

Sin embargo, cuando acudió con su equipo a entregar los donativos a dos hospitales, donde no aceptaron los insumos. Ahora solicita información a sus seguidores sobre un hospital que requiera material como vendas y gasas.

Bellakath compartió en sus redes sociales que logró reunir 121 mil pesos, los cuales donó en especie a las clínicas y hospitales donde están siendo atendidas las personas afectadas por la explosión en Iztapalapa. Según se reconoce, la influencer acudió al Hospital General de Zona 197 IMSS que se encuentra en Texcoco, Estado de México.

Dado que los medicamentos de curación y las medicinas son de los insumos más urgentes en los centros de salud, Bellakath destinó el dinero recaudado a la compra de estos productos, con el fin de apoyar directamente a las víctimas y contribuir a su recuperación.

“Hoy van a llegar los refuerzos a los hospitales por la Bellakath. Si hay gente que le molesta que hagamos esto, pues lo siento mucho, para esto son las redes, para publicar cosas buenas y para que más gente lo vea y se una a las causas”, explicó Bellakath en sus redes sociales.

Además, dijo que sus fans en Facebook le compartieron la lista de materiales que solicitaba cada hospital y que su propósito era repartir ayer y hoy los donativos. “Me dicen que ya no les lleve comida porque se supone que ya les están llevando alimentos, no sé qué tan cierto sea eso. No sé, es un caos, pero voy a tratar de hacer algo”, añadió la intérprete de “Reguetón Champagne” en el video.

Bellakath anunció que apoyará a las víctimas de la explosión en Iztapalapa. Es de las pocas artistas que se ha pronunciado ante esta tragedia, otras “cantantes” que están en la fashion week ni siquiera hablan al respecto y se hacen ajenas a esta situación.. Te odiamos Kenia Os pic.twitter.com/wC9rukz3k5 — fershy ✮⋆˙ 𓃵 (@fershykitty) September 13, 2025

La cantante compartió imágenes de la entrega del material de curación y solicitó donadores de sangre. Además, la famosa invitó a sus fans a sumarse a la causa: “Si está en sus manos, ayuden, nunca está de más”.

Bellakath muestra que hizo donativos ı Foto: Captura de pantalla IG @labellakath

No reciben los donativos de Bellakath en los hospitales

Bellakath compartió en TikTok que la madrugada de este sábado acudió con su equipo a entregar los donativos al Hospital General de Zona 197 IMSS, en Texcoco, Estado de México, según comentan fans. Sin embargo, el material de curación no pudo ser entregado ahí.

“Nos dijeron que ya no estaban recibiendo insumos, desde las 5:00 pm y que, si yo quería, los dejáramos afuera. Pero obviamente no los vamos a dejar afuera. Vamos a buscar otro hospital que los necesite”, explicó.

Después se trasladó a otro hospital, pero tampoco recibieron el donativo y afirmaron que en ese hospital ya no había personas afectadas por la explosión de Iztapalapa.