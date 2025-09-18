La cantante Ana Bárbara respaldó a la familia Aguilar ante las críticas de las que han sido objeto en los últimos meses. La intérprete de “Lo Busqué”, fue cuestionada por el supuesto abucheo que recibió la hija de Pepe Aguilar, Ángela, durante su presentación en Guadalajara, durante el Grito de Independencia.

“Cuidemos y protejamos a los verdaderos artistas. Tengo una gran conexión con toda esa familia. He sido clienta de eso, del ‘hate’. No me gusta, se me hace agresivo, fuera de lugar", expresó con firmeza a los medios que la abordaron en el aeropuerto.

Además, la artista sorprendió a los medios al aparecer en silla de ruedas.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Filtran VIDEO de la exnovia de El Costeño robando en la casa del comediante

Ana Bárbara pide que pare el odio hacia Los Aguilar: ‘¡Dejen de jod**, por favor!’

Ana Bárbara solicitó respeto y apoyo para los verdaderos artistas, poniendo como ejemplo a la familia Aguilar, a quienes elogió por su esfuerzo constante y dedicación para destacar en el medio artístico internacional.

La cantante de “Loca” defendió a los artistas y dijo que trabajan con pasión y entrega. Además, pidió que los dejaran vivir en paz, sin críticas innecesarias: “Nuestros artistas hermosos que se entregan con el alma, que no les importe lo que digan, dejen a la gente en paz”.

Además, destacó el talento de Pepe Aguilar, hijo de los íconos de la música regional mexicana Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y solicitó a los medios de comunicación, que la abordaban en el aeropuerto, que dejaran de insistir con polémicas en torno al tema.

“Pepe es un compañero hermoso de la vida, es un talento, nos ha dado música bella. Ya dejen de jod**, por favor”, expresó Ana Bárbara.

“Por solidaridad a una familia que quiero tanto, ya bájenle”, respaldó la cantante a Los Aguilar.

Destacó que ella también ha sido objeto de burlas y críticas y afirmó que la espiritualidad ha sido clave para superar esos momentos. Por ello, se siente identificada con la difícil situación que vive la familia de Pepe Aguilar: “Me duele el alma, es gente que ha trabajado toda la vida, a mí me ha llovido sobre mojado, hay gente ahí por molestar”.

Ana Bárbara habla de su distanciamiento con su padre y con el hijo de Mariana Levy

Cuando Ana Bárbara fue cuestionada sobre el distanciamiento que mantiene con varios integrantes de su familia, como su padre y el hijo de Mariana Levy, su hijastro, dijo: “Es muy desafortunado y muy triste, aunque nos vean como artistas y que salimos fuertes al escenario, muchas veces somos víctimas de personas que amamos”.