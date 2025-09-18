Javier Carranza, conocido como El Costeño, se volvió tendencia en redes sociales hace unos meses debido al pleito legal en el que acusó a su exprometida de huir y robarle 200 mil pesos y varios objetos de valor. Recientemente se filtró un video del momento exacto en el que la mujer sale de la casa en donde vivía con el comediante con varias bolsas negras que luego coloca en la cajuela de una camioneta.

Se sabe que la exnovia de El Costeño se llama Ana Karen y que sería sobrecargo en una aerolínea. El actor originario de Acapulco afirmó haber alcanzado un acuerdo con su ex para reparar el daño causado. Sin embargo, también reveló en junio que ha sido víctima de amenazas de muerte y aseguró que cualquier cosa que pudiera ocurrirle sería responsabilidad de ella.

Filtran VIDEO de la exnovia de El Costeño robando en la casa del comediante

En una reciente emisión del programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, se presentó por primera vez el video que muestra el momento exacto en que la mujer identificada como Ana Karen, exnovia del comediante conocido como El Costeño, entra a la vivienda que compartían para sustraer diversos objetos.

En las grabaciones se observa cómo la joven retira varios artículos de valor de la casa, los transporta hacia la esquina de la calle y los deposita en la cajuela de un vehículo. Según lo que se aprecia y lo narrado por el comunicador, no actuó sola, ya que un cómplice la esperaba dentro del automóvil para facilitar la huida.

A lo largo del video, se ve a Ana Karen trasladando múltiples bolsas negras de plástico hacia la camioneta. El periodista detalló que la mujer tuvo que pagar a El Costeño 600 mil pesos mexicanos como parte de la reparación del daño causado por sus acciones nada honradas.

Por su parte, El Costeño no ha querido dar detalles sobre el monto total del robo, aunque algunos reportes estiman que podría alcanzar los 700 mil pesos mexicanos. A pesar del escándalo, el comediante ha optado por no profundizar más en el asunto públicamente, manteniéndose al margen de declaraciones adicionales sobre el caso y evitando entorpecer los procesos legales en contra de su exnovia que mantiene en marcha.

Gustavo Adolfo Infante tampoco reveló quién le otorgó la grabación o de dónde sacó el video, pero se aprecia que las imágenes fueron capturadas mediante una cámara de seguridad que estaría muy cerca del domicilio.