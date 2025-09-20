El Caballero de la Noche volverá a apoderarse de la Ciudad de México durante el Batman Day 2025, una celebración anual que cada septiembre convoca a miles de admiradores, de todas las edades, del legendario héroe de Gotham.

Esta fiesta global surgió como una forma de honrar la influencia de Batman en la cultura popular y de reunir a fans mediante eventos especiales, funciones de cine y actividades interactivas. Todo comenzó en 2014, en la Comic-Con de San Diego cuando festejaron el 75 aniversario de este superhéroe.

Dicho evento fue tan exitoso, que los creadores decidieron recrearlo a escala mundial y, a partir de entonces, se celebra el Batman Day el tercer sábado de septiembre de cada año.

En esta edición 2025, la CDMX se convertirá por una noche en una versión de “Gotham”. Contará con una programación llena de experiencias únicas, que incluirá desde proyecciones cinematográficas y concursos de cosplay hasta el tan esperado encendido de la Batiseñal en un lugar emblemático de la ciudad. Aquí te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Official logo for this year’s Batman Day



Happening on September 20. pic.twitter.com/x5TkwP5WFS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 16, 2025

Batman Day 2025 CDMX: Batiseñal, cómics gratis, actividades y horarios

Este sábado 20 de septiembre la CDMX homenajeará al emblemático superhéroe Batman con diversas actividades:

La proyección de la Batiseñal

Uno de los instantes más esperados del evento será el encendido de la icónica Batiseñal en el cielo capitalino, que promete ofrecer una imagen memorable para los seguidores del héroe. Este año, la proyección formará parte del Liverpool Gaming Fest 2025 y se llevará a cabo en la Expo Banamex (ubicada en Avenida del Conscripto, Lomas de Sotelo), donde la emblemática luz brillará en el cielo de la capital a partir de las 20:00 horas de hoy sábado, 20 de septiembre.

Además, los asistentes podrán visitar un booth especial dedicado al Caballero Oscuro, perfecto para tomarse fotografías y sumergirse en el ambiente de Gotham. Del mismo modo, habrá pláticas, talleres y meet & greets con invitados especiales, concursos de cosplay infantil y de adultos, así como de Kpop individual y grupal, zonas de videojuegos y exhibiciones interactivas.

Las actividades son gratuitas, pero debes registrarte previamente para acceder el recinto.

Cómics gratis

Como resultado de una colaboración especial con DC Comics, los fanáticos que acudan a tiendas participantes podrán llevarse de forma gratuita cuatro cómics lanzados exclusivamente para el Batman Day 2025.

Entre los títulos más destacados se encuentran Batman Absolute #1, Batman and Robin: Year 1 #1, Batman: Year 2 #1 y Batman: Gotham Sampler #1, cada uno con ilustraciones y tramas actualizadas que profundizan en el universo del icónico justiciero de la noche.

Toma en cuenta que cada tienda tendrá sus propias dinámicas. Por ejemplo, en Fantástico Cómics, bastará con una compra de 400 pesos o más durante este sábado para llevarse de regalo un print exclusivo.

Streaming

Si no te da tiempo de asistir a alguna de estas actividades, no te preocupes, también habrá un maratón de películas por diferentes plataformas de streaming.

En Warner Channel, a partir de las 9:00 h, celebrarán el Batman Day 2025 con un maratón con películas como Batman Vs Superman – El Origen de la Justicia,Batman – El Caballero de la Noche Asciende y Batman (2022).

Mientras tanto, en Cartoon Network, Cartoonito y Discovery Kids se harán transmisiones especiales de LEGO Batman, Scooby-Doo & Batman: Los Valientes y Audaces y episodios temáticos de Jóvenes Titanes GO! y Batwheels.