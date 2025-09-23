¿Quién es Errol Musk y a qué se dedica? Todo sobre el papá de Elon Musk

¿Quién es Errol Musk y a qué se dedica?

Errol Musk se encuentra en el ojo del huracán ahora que una investigación del New York Times lo acusa de haber cometido abuso en contra de sus hijos e hijastros, una noticia que le ha dado vuelta al mundo al ser el padre de Elon Musk.

La investigación sugiere que el distanciamiento entre Elon Musk y su padre Errol tiene que ver con las acusaciones de abuso sexual que ha recibido el hombre de 79 años de edad por familiares que lo han señalado en más de una ocasión.

Errol Musk, padre de Elon Musk, es acusado de abuso sexual infantil ı Foto: AP / Especial

Fue en 1993 que surgió la primera acusación, después de que su hijastra de solo 4 años de edad acusó al empresario de haber sufrido de tocamientos indebidos. Años después, señaló que lo descubrió oliendo su ropa interior usada.

En 2023 ocurrió otra fuerte acusación, cuando familiares y una trabajadora social intentaron intervenir después de que su hijo, que entonces tenía 5 años, dijera que su padre le había tocado las nalgas.

Si bien se abrieron tres investigaciones en torno a los señalamientos, dos de ellas concluyeron y se desconoce qué pasó con la tercera. Asimismo, Errol no ha sido condenado por algún delito.

¿Quién es Errol Musk?

Errol Musk nació el 25 de mayo de 1946 en Sudáfrica, donde sigue viviendo a la fecha. Fue miembro del Ayuntamiento de Pretoria de 1972 a 1983 y del Partido Federal Progresista de 1980 a 1983, antes de dimitir por desacuerdos políticos.

También fue empresario, donde trabajó como consultor de ingeniería mecánica, promovió propiedades e invirtió en diversas empresas, incluyendo el comercio de esmeraldas.

En 1970, se casó con Maye Haldeman, con quien tuvo tres hijos, incluyendo a Elon Musk, antes de divorciarse en 1979 por supuestamente haber sido abusivo contra su pareja.

Tras ello, el sujeto tuvo dos matrimonios más y otros cuatro hijos. Su hijo Elon lo ha calificado como un “ser humano terrible”. A pesar del distanciamiento, se dice que el millonario ha apoyado a su padre cuando se lo piden sus familiares.