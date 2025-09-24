El impactante cambio físico de James Van Der Peek de Dawson’s Creek tras luchar contra el cáncer

El actor James Van Der Beek, conocido por su interpretación de Dawson Leery en la popular serie juvenil Dawson’s Creek, sorprendió a sus fans por su impactante cambio físico a raíz de la lucha contra el cáncer colorrectal en etapa 3 que le fue diagnosticado hace un año.

El 22 de septiembre, se llevó a cabo en Nueva York un evento benéfico en apoyo a la organización F Cancer, que reunió al elenco principal de la serie noventera Dawson’s Creek. Aunque James Van Der Beek no pudo estar presente físicamente por motivos de salud, envió un mensaje en video que se proyectó en el Teatro Richard Rodgers, donde compartió la emoción que le habría generado reencontrarse con sus antiguos compañeros.

“Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona”, dijo el actor.

“Sólo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo. Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad lo mucho que hicieron por esta noche, y sólo quiero darles las gracias. Gracias a todos los presentes”, comentó James Van Der Beek.

El mensaje fue muy emotivo, pero lo que causó más impacto en los fanáticos del famoso fue su cambio físico. pues lucía extremadamente delgado y algo débil.

@goss.ie #JamesVanDerBeek made an unexpected virtual appearance during the #DawsonsCreek reunion charity event on Monday night, after previously withdrawing due to illness. The star-studded charity event featured a live reading of the show’s pilot episode and brought together beloved Dawson’s Creek cast members including Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe, and Busy Philipps ❤️ Directed by Dawson’s Creek alum Jason Moore, the event supported F Cancer and also honored Van Der Beek, who was diagnosed with stage 3 colorectal cancer last year. 🎥 @backtoyoubobpod #dawsonscreekreunion ♬ original sound - Goss.ie

James Van Der Peek de Dawson’s Creek lucha contra el cáncer

James Van Der Beek es un actor que alcanzó gran fama en la televisión estadounidense durante los años 90 gracias a su interpretación de Dawson Leery en la popular serie juvenil Dawson’s Creek.

El histrión se convirtió en un referente de toda una generación por su carisma y capacidad actoral. No obstante, recientemente su nombre ha vuelto a resonar en los medios, esta vez por motivos de salud.

En noviembre de 2024, el actor estadounidense de 48 años compartió en una entrevista con la revista People que le fue detectado un cáncer colorrectal en etapa 3, una noticia que impactó profundamente a sus fans.

“Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia, dijo en ese momento James Van Der Beek, resaltando el apoyo de su esposa desde 2010, Kimberly Van Der Beek.