El comediante mexicano Memo Ríos, conocido por su famoso “¡Aplausos!” y su estilo de humor, generó polémica en redes sociales al volverse tendencia tras publicar un chiste que fue percibido por muchos como inapropiado.

El comentario fue difundido a través de su cuenta oficial Memocurrencias y hacía alusión a la pensión para adultos mayores, uno de los programas sociales más representativos del gobierno de la Cuarta Transformación.

Algunas personas expresaron estar de acuerdo con el famoso y calificar a los beneficiarios como “mantenidos”; otros usuarios argumentaron que la vejez de los mexicanos debe ser “digna” y el comediante no se salvó de la “funa”.

Memo Ríos es funado por chiste sobre las pensiones de los adultos mayores: ‘Filosofía del flojo’

A través de su cuenta oficial de Facebook, el comediante Memo Ríos hizo una publicación que contenía un chiste sobre las pensiones, llamadas Pensión del Bienestar en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se mantienen en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Este programa social del Gobierno de México está dirigido a adultos mayores de 65 años y su objetivo es brindar un apoyo económico bimestral de seis mil pesos mexicanos para mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, al parecer Memo Ríos no está de acuerdo con dicho apoyo, pues su chiste parece ser una crítica.

“Filosofía del flojo: Tengo 65 años, soy soltero, vivo en la casa de mis padres que me heredaron y también dinero. Un solo día no he tenido que trabajar en mi vida y ahora me compensan con la pensión del Bienestar. ¡Esto es vida! Aplausos para mí“, se lee en la publicación del comediante.

Aunque el chiste causó algunas risas, la mayoría de las reacciones fueron negativas, especialmente entre los seguidores del programa de pensión para adultos mayores, quienes consideraron su chiste una falta de respeto.

Un usuario molesto escribió: “O sea que hay que quitarle su pensión a nuestros viejitos nomás porque tuviste la suerte de heredar todo eso. Estás todo pnd*j*”, expresando su indignación. Otro añadió: “Nuestros viejitos merecen una vejez digna”, en defensa del programa social.

Por otro lado, también hubo personas que salieron en apoyo del comediante. “Eso es la pura vida y bendita esa pensión, porque hay muchísimos abuelitos que han trabajado mucho y ahora disfrutan de ese dinerito”, opinó una usuaria, resaltando el valor del apoyo económico para los adultos mayores.

Ante la polémica, Memo Ríos no ha emitido una respuesta directa, dejando que el debate continuara entre los internautas. Sin embargo, aún no quedó claro si su publicación tenía la intención de ironizar sobre una situación ficticia o si era una crítica implícita a las pensiones.

