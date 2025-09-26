Hermana de B King habla de la muerte del colombiano: ‘No merecía morir así’ | VIDEO

La muerte de los cantantes B King y Regio Clown generó mucha especulación, desde que se informó que sus cuerpos fueron hallados desde el 17 de septiembre, pero identificados varios días después, tras la petición del presidente colombiano, Gustavo Petro de dar con los cantantes.

Hermana de B King habla de la muerte del cantante

Ahora, la hermana de B King, una mujer identificada como Stefania Agudelo, ha hablado en torno a la muerte de su consanguíneo y compartió varios detalles sobre la búsqueda de su hermano en una entrevista del programa Siéntese quien pueda.

“Nos citaron los de Comisión de Búsqueda, que los acompañáramos a ver en el Estado de México unos cuerpos que al parecer tenían similitudes y tatuajes y que necesitaban que nosotros fuéramos a reconocerlos. [...] Todo cambió cuando llegamos al lugar y nos dimos cuenta que teníamos fiscales, psicólogos [...].

“Mi mamá lo reconoció. Fue ella la que lo reconoció. Yo no fui capaz”, dijo la también influencer. “Fueron a través del tatuaje del pecho. Él tenía un Goku en la parte de su pierna. Mi hermano tenía en el brazo también el nombre de mi mamá”, señaló.

Además, la joven negó rotundamente que su hermano tuviera relación con el crimen organizado: “¡Es imposible! Me rehúso a pensar que mi hermano tenía algo que ver. Llevaba tres días en México. Fue netamente a su show, estaba tan emocionado. Me rehúso a pensar que era algo malo. Mi hermano no tenía problemas con nadie”, comentó.

Stefania también dejó ver que estaba en desacuerdo con las versiones que señalan a Marcela Reyes, ex novia del cantante, como posible implicada en el caso:

“Ninguna persona merece tanto hate. Pienso que eso hay que dejárselo a las autoridades. Eso no me compete a mí. Yo con Marcela no tengo comunicación alguna. La respeté, pues fue la pareja de mi hermano siete años. No sabría qué decirte, pero sí, no me parece el hate”.

Marcela Reyes, ex novia de B King ı Foto: IG: @marcelareyes

Para finalizar, Stefania pidió al gobierno mexicano ayuda para aclarar el asesinato de B King: “Aprovecho este espacio para decirle a las autoridades mexicanas que nos ayuden a esclarecer esto. Porque mi hermano no merecía morir así, de esa manera tan fuerte”.

Fue el pasado lunes 22 de septiembre que se dio a conocer que los cuerpos de B King y Regio Clown habían sido hallados desde el 17 del mismo mes, pero apenas habían conseguido ser reconocidos. Los artistas viajaron de Colombia a México para dar conciertos en el país.