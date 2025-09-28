Selena Gomez contrajo nupcias ayer, en California, con el productor musical Benny Blanco, y muchas personas se han preguntado quién es este hombre que conquistó el corazón de la famosa cantante y actriz. Aunque su nombre puede no ser tan conocido como el de otras celebridades, su influencia en la industria musical es amplia y bastante relevante.

Aquí te contamos quién es Benny Blanco, su edad, cuánto mide, a cuánto asciende su fortuna y algunas canciones que quizá no conocías del esposo de Selena.

¿Quién es Benny Blanco, esposo de Selena Gomez? Edad, cuánto mide, fortuna...

Benny Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, nació el 8 de marzo de 1988 en Reston, Virginia, Estados Unidos. Actualmente tiene 37 años y ha estado activo en la música desde mediados de la década de los 2000.

TE RECOMENDAMOS: Asisten 60 mil fanáticos Zoé ofrece un show de rock y paz por Palestina en la CDMX

Además de productor, el esposo de la cantante también es compositor y ha trabajado con algunos de los artistas más reconocidos del mundo, incluyendo a Ed Sheeran, Katy Perry, Justin Bieber y la propia Selena Gomez.

En cuanto a su estatura, Benny Blanco mide aproximadamente 1.73 metros. A pesar de no tener el perfil tradicional de estrella pop, su talento detrás de escena lo ha llevado a la cima del éxito. El famoso ha sido responsable de múltiples éxitos que han alcanzado los primeros lugares en listas como Billboard.

Además, se estima que la fortuna de Benny Blanco, ronda los 20 millones de dólares, resultado de años de trabajo dedicado a la industria musical, tanto como productor como compositor y ocasionalmente siendo intérprete. El esposo de Selena Gomez también ha incursionado en otros proyectos, como su propio sello discográfico y apariciones en medios de entretenimiento.

Selena Gomez y Benny Blanco ı Foto: AP

Estas son las canciones de Benny Blanco

Aunque muchos lo conocen por sus colaboraciones o por sus composiciones, Benny Blanco también ha lanzado canciones bajo su propio nombre. Entre sus temas más populares se encuentran:

“ Eastside ” (con Halsey y Khalid )

“ I Found You ” (con Calvin Harris )

“ Lonely ” (con Justin Bieber )

“ Roses ” (con Juice WRLD y Brendon Urie )

“Real Shit” (con Juice WRLD)

Además, el creador de 37 años ha producido o coescrito éxitos como “Love Yourself” de Justin Bieber, “Teenage Dream” de Katy Perry, “Don’t Start Now” de Dua Lipa, y “Same Old Love” de Selena Gomez.

Aunque su relación con Selena Gomez despertó gran interés entre los medios de comunicación y los fans de la cantante, Benny Blanco ya contaba con una carrera sólida y admirada en la música antes de salir con ella. El matrimonio es una de las parejas más comentadas del espectáculo.