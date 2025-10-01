Soy Frankelda: Estreno, dónde ver, cuánto dura la película

Soy Frankelda es una película que ha llamado mucho la atención, pues es la primera cinta mexicana en stop-motion y ha ganado premios en festivales de cine de renombre. Además, es la secuela de la serie Sustos ocultos de Frankelda, disponible en HBO Max.

La cinta dirigida, escrita y producida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, fundadores del estudio independiente Cinema Fantasma, tuvo su estreno mundial en junio, en el 40º Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

La película Soy Frankelda cuenta con el apoyo de Guillermo del Toro, figura clave para la distribución, visibilidad y retroalimentación durante el proceso creativo. También se usaron 50 escenarios y más de 100 personajes, se crearon unas 140 marionetas y sets de hasta 10 metros cuadrados para algunas escenas.

La obra incorpora influencias artísticas que van desde La Divina Comedia de Dante y las ilustraciones de Gustave Doré, hasta elementos de mitología mexicana y referencias a sagas contemporáneas como El Señor de los Anillos y Harry Potter.

Aquí te contamos de qué trata Soy Frankelda, cuánto dura, la fecha de estreno y dónde puedes disfrutar de esta película que promete ser una experiencia única.

¿De qué trata Soy Frankelda?

La historia de Soy Frankelda gira en torno a Frankelda, una joven escritora del siglo XIX, sin embargo, sus cuentos oscuros son constantemente rechazados. Cuando es forzada a silenciar su creatividad, es arrastrada hacia lo más profundo de su mente, donde sorprendentemente las criaturas nacidas de sus propias historias cobran vida.

Con la ayuda de Herneval, un príncipe marcado por la tragedia que habita entre el sueño y la pesadilla, Frankelda deberá restaurar el equilibrio entre la realidad y la imaginación antes de que ambos mundos se derrumben. Mientras tanto, el siniestro Procustes y sus cómplices planean apoderarse de los reinos, haciendo de todo para acabar con Frankelda.

¡La primer peli en #StopMotion de #México viene con una joven escritora y muchos sustos! ¡Yay, cuenta con la recomendación de Guillermo Del Toro, no te la puedes perder! #SoyFrankelda pic.twitter.com/F1jYE4n0X3 — Cinemex (@Cinemex) September 25, 2025

¿Dónde ver, cuál es la fecha de estreno y cuánto dura la película Soy Frankelda?

La película Soy Frankelda podrá verse a partir del jueves 23 de octubre en salas de cine de todo el país, como Cinépolis, Cinemex y la Cineteca Nacional, entre otras. Hasta ahora se desconoce la fecha en que la cinta se agregue a alguna plataforma de entretenimiento por streaming.

La producción de los hermanos Arturo y Roy Ambriz tiene una duración de 113 minutos.

Reparto principal de la película

Mireya Mendoza como Frankelda

Arturo Mercado Jr. da vida a Herneval

Luis Leonardo Suárez es Procustes

Carlos Segundo como Ceimuth

Beto Castillo da voz a Ficturo

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la película Soy Frankelda: