Muere Gustavo Cosaín, actor de ‘Simplemente María’; ¿quién era y de qué falleció?

El mundo de la televisión mexicana está de luto, pues recientemente se dio a conocer que el actor Gustavo Cosaín murió. Compañeros de Televisa y fanáticos de toda América Latina lamentan la pérdida de quien participara en producciones como Simplemente María (protagonizada por Victoria Ruffo), La culpa y Luz Clarita, entre otras.

La noticia fue confirmada el 3 de octubre por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que compartió un breve mensaje y una esquela en memoria del histrión.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!“, escribió la organización en redes sociales.

¿Quién era Gustavo Cosaín, conocido por participar en ‘Simplemente María’?

Gustavo Cosaín fue un actor mexicano ampliamente conocido por su participación en telenovelas. En su trayectoria, destaca su participación en producciones de Televisa como Simplemente María, El abuelo y yo, La culpa, Luz Clarita y Ni contigo ni sin ti.

Su trabajo se centró especialmente en la televisión mexicana, por lo que el público nacional lamenta su muerte. Además, en lugares como Colombia es recordado, pues las telenovelas mexicanas en las que colaboró eran transmitidas en el país.

¿De qué falleció el actor Gustavo Cosaín?

En 2021, Gustavo Cosaín dio a conocer que había sido diagnosticado con cáncer. A través de sus redes sociales, el actor de Simplemente María compartió imágenes de los tratamientos médicos a los que se sometía.

Durante su batalla contra la enfermedad, el actor, conocido por su trabajo en Televisa, solicitó apoyo económico a sus seguidores en redes como Instagram para poder cubrir los gastos de diversas cirugías, ya que llevaba cuatro años sin empleo.

Además, el confinamiento por Covid-19 fue otra circunstancia que disminuyó notablemente sus ingresos y los de su familia, comentó Gustavo Cosaín.

“Quiero darles las gracias a todos por el apoyo, por los buenos deseos para salir adelante de esta enfermedad que es el cáncer… ahí vamos, acabando con él. La operación salió exitosa, aunque tuve que tomar radios y quimios, pero vamos saliendo bien”, dijo el actor en aquel momento.

Lamentablemente, de acuerdo con los reportes, Gustavo Cosaín habría fallecido debido a complicaciones derivadas del cáncer que padecía, el cual afectó seriamente su salud en los últimos años de su vida.