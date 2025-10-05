Mi Esposa Es Una Brillante Doctora, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Mi Esposa Es Una Brillante Doctora es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que decidió casarse con un hombre que quedó en coma después de un accidente.

¿De qué trata Mi Esposa Es Una Brillante Doctora?

Mi Esposa Es Una Brillante Doctora sigue la historia de Valentina García, quien decidió esconder su identidad para casarse con Diego Herrera, quien quedó en coma por un accidente automovilístico que sacudió su entorno.

Mi Esposa Es Una Brillante Doctora ı Foto: Especial

Después de la boda, la pareja se casados se enfrentó con varios desafíos, incluyendo los relacionados con Mónica Herrera y su hijo. Asimismo, derrotaron al Isabella Rodríguez de dos caras mientras navegaban por su matrimonio y comenzaban una vida feliz juntos.

¿Dónde ver Mi Esposa Es Una Brillante Doctora?

La serie cuenta con un total de 82 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion u otros sitios por su nombre en ingles, The Beautiful Wife Doctor. Encontrarás la historia complete en formato de película.

Otras series

Sr. Pérez la ama sin reservas ni miedo: Bianca Silva se acostó con Rafael Pérez por accidente. Tras enterarse de la infidelidad de su novio, Bianca estalla de rabia y toma una decisión precipitada al decidir que se va a casar con Rafael, sin conocer que el sujeto es en realidad, el papá de su ex traidor.

Firmamos un contrato, no un amor eterno: Violeta Aguilar y Esteban Navarro compartieron una noche apasionada, pero a la mañana siguiente se dieron cuenta de que ya no se conocían. A pesar de ello, él hizo todo lo posible para encontrarla, aunque sin éxito, pues de manera desesperada trató de hallarla. Mientras tanto, ella ya contaba con 5 meses de embarazo.

Juego de intercambio de parejas: Julia participa como reemplazo de última hora en un sensual programa de telerrealidad de citas para mayores de edad, llamado ”La Casa Donde Tienes Que Hacerlo". Ella, siendo una joven inocente, no está lista para este tipo de juego y menos porque en la casa, los compañeros de cama cambian cada noche y además, un contacto físico al día es obligatorio, sin excepciones.