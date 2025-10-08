Pietra Luccas es una influencer muy popular que publica contenido de estilo de vida, fotografías y videos en bikini, fitness, luciendo su figura, y en varias ocasiones ha usado la plataforma OnlyFans para compartir con sus fans contenido exclusivo.

Por eso, aquí te contamos cuáles son sus mejores videos y quién es la modelo.

Estos son los mejores videos de Pietra Luccas

Muchos de los clips de Pietra Luccas que se hacen virales son subidos como Reels o videos en historias de su cuenta de Instagram. Además, su Linktree incluye accesos a TikTok y OnlyFans, lo que sugiere que allí también comparte contenido más exclusivo.

Uno de sus videos más populares en Instagram, con 36 millones de reproducciones, es uno donde Pietra Luccas corre mientras usa un traje de baño, en lo que parece ser el pasillo de un hotel, y su perro la persigue. El material fue publicado en abril de este año.

En la misma red social, un clip que acumula casi 17 millones de reproducciones es donde la influencer, en medio de la calle, se quita la bata de baño que trae puesta y deja al descubierto un bikini y unas botas vaqueras color miel que viste.

En este clip también aparece su mascota, un galgo color café. Pietra Luccas lo pasea con tranquilidad pese al frío del ambiente. La publicación también tiene fecha de abril de este año.

Otro video muy popular de la creadora de contenido para adultos es uno donde se encuentra en una cafetería pidiendo una bebida. Su figura luce en un vestido amarillo brillante que resalta sus curvas y su bronceado. Este material fue publicado el pasado 24 de septiembre y, sorprendentemente, ya alcanzó 2.5 millones de reproducciones.

Otro video popular, con más de 4 millones de reproducciones en TikTok, es un clip donde Pietra está en el aeropuerto, en la zona de revisión y escáner junto a su perro, un galgo de tamaño monstruoso.

¿Quién es Pietra Luccas?

Pietra Luccas es modelo fitness e influencer, originaria de Brasil. Se sabe que tiene una hermana llamada Bru Luccas, quien también trabaja como modelo y comparte contenido similar al suyo en redes sociales.

Se especula que la creadora de contenido nació el 10 de junio de 1997, por lo que en la actualidad tendría aproximadamente de 26 años. Según su cuenta de Instagram, donde acumula 3 millones de seguidores, ella vive en San Francisco, Estados Unidos.