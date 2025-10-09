Hombre vs Bebé: Conoce la nueva serie de Rowan Atkinson y su fecha de estreno

El regreso de Rowan Atkinson está cerca, pues se anunció que hará un especial navideño llamado Hombre vs Bebé (en inglés Man vs Baby). Este nuevo lanzamiento ocurre más de tres años después del debut de Hombre vs Abeja o Man vs. Bee en junio de 2022.

En esta nueva serie, el comediante británico Rowan Atkinson, conocido por interpretar a personajes como Mr. Bean, Johnny English y Blackadder, retoma su papel como Trevor Bingley. Sin embargo, esta vez el caos no lo causa una abeja, sino un bebé humano, que se convierte en su nuevo desafío.

Conoce aquí de qué trata, la fecha de estreno y dónde ver la nueva serie de Rowan Atkinson.

¿De qué trata la serie Hombre vs Bebé?

Después de que su trabajo cuidando una mansión de alta tecnología acabara en un desastre provocado por una molesta abeja, Trevor Bingley decide dejar atrás la agitada vida de cuidador de casas para tener un trabajo más tranquilo como conserje escolar.

Sin embargo, su deseo de paz se ve interrumpido cuando recibe una irresistible propuesta para cuidar un lujoso ático en Londres durante la Navidad y toma la oportunidad.

Pero el último día del trimestre, cuando nadie va a recoger al Niño Jesús del pesebre de la escuela, Trevor se encuentra con otro compañero pequeño y muy inesperado: Un bebé al que debe cuidar.

Ahora todo se complica, pues deberá proteger el ático y atender a un bebé, por lo que tal vez Trevor no podrá tener la Navidad tranquila que espera y todo se volverá un caos de nuevo.

Hombre vs Bebé ı Foto: X @NetflixUK

Hombre vs Bebé: ¿Cuál es la fecha de estreno y dónde ver la nueva serie de Rowan Atkinson?

Se anunció recientemente a través de redes sociales que el especial navideño protagonizado por el cómico Rowan Atkinson se estrenará en Netflix el jueves 11 de diciembre de 2025 en Reino Unido e Irlanda.

Hasta el día de esta publicación, no se ha dado a conocer la fecha exacta de estreno para América Latina, sin embargo, se especula que el estreno de Hombre vs Bebé sería a nivel mundial, por lo que sin problema se podrá disfrutar en México.

La serie consta de cuatro capítulos de media hora, según información de What’s on Netflix?, y está escrita por Will Davies y Rowan Atkinson, con Chris Clark y Will Davies como productores ejecutivos. Kate Fasulo es la productora de la serie y David Kerr es el director.