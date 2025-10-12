Dr. Manon admite que le pagaron por campaña sobre Electrolit; lo tunden en redes por ‘arrogante’

El reciente escándalo relacionado con la credibilidad de los sueros Electrolit continúa dando de qué hablar. En redes sociales siguen las críticas, especialmente hacia algunos médicos influencers que han revelado haber recibido dinero a cambio de crear contenido que desprestigiara al producto.

Entre ellos se encuentra el Dr. Manon, quien, durante una transmisión en vivo, confesó públicamente haber aceptado un pago para difundir mensajes negativos en contra de la marca. Sin embargo, la forma en que lo hizo dejó mucho que desear a los usuarios, quienes lo tacharon de “arrogante y comentaron que el doctor “haría lo que fuera por dinero, hasta poner en riesgo la vida de algún paciente”.

Dr. Manon admite que le pagaron por campaña sobre Electrolit

El creador de contenido Dr. Manon admitió en una transmisión en vivo que le pagaron 48 mil pesos por formar parte de una campaña dirigida a desacreditar la bebida hidratante Electrolit, producida por Laboratorios PiSA.

“Todos tenemos un precio, todos. Unos más altos que otros, a veces no llegan al precio y tenemos que borrar los videos”, dijo el doctor.

Sin embargo, aunque algunos lo felicitan por “dar la cara”, otros lo tunden por ser “arrogante”, ya que el tono en el que hace las declaraciones podría considerarse altanero. También sus seguidores resaltaron que la campaña contra Electrolit es un tema delicado, pues involucra jugar con la vida de las personas que confían en los creadores de contenido especializado en salud.

Además, Dr. Manon aseguró que está recibiendo críticas, aunque, en su lugar, el público habría hecho lo mismo a cambio de dinero. “Se sienten mejores personas cuando empiezan a hatear gente en internet. Estoy seguro de que si a varios de ustedes les dijeran ‘mira, tienes que subir un video de este wey que me cae mal por 200 mil pesos’, dirían ‘cámara, jalo’“, señaló.

Tunden en redes a Dr. Manon por ‘arrogante’

Algunos comentarios en TikTok sobre la declaración de Dr. Manon fueron:

“Prácticamente acaba de admitir que tiene un precio y que haría lo que fuera por dinero , hasta poner en riesgo la vida de algún paciente“

“Los médicos no deberían de hablar así, él es pediatra y no me imaginó que solo receté cosas por dinero extra ”

“En su cabeza piensa que la rompió”

“Qué arrogancia”

“Yo por 50,000 no vendería mi credibilidad”

El video Dr. Manon que fue parte de la campaña masiva en contra de Electrolit no se encuentra disponible en ninguno de los perfiles de redes sociales del creador de contenido, por lo que se intuye que, tras la controversia, fue eliminado. Grupo PiSA no ha dado a conocer si tomará medidas en contra de los influencers.