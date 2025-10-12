La creadora de contenido Sunny Ray, también conocida en redes como CyberKittyxo o sunnyrayyxo, ha ganado popularidad en redes como TikTok e Instagram principalmente por su trabajo en cosplay.

Sus interpretaciones visuales, vestuarios elaborados y representaciones de personajes de ficción son consideradas por muchos, las más fieles. Además, su figura en reloj de arena ha cautivado a los más de 5 millones de seguidores en TikTok.

Aquí te contamos sobre el video que la lanzó a la fama.

TE RECOMENDAMOS: TikTok El VIDEO con el que Yor Campos se volvió famosa

El VIDEO con el que Sunny Ray se volvió famosa

El video que volvió famosa a Sunny Ray se encuentra fijado en TikTok, por lo que es sencillo de encontrar. El clip acumula, hasta ahora, 39, 6 millones de reproducciones.

En este famoso material audiovisual se aprecia a la creadora de contenido disfrazada de Chel, personaje femenino de El Dorado, una película animada del 2000, de DreamWorks Pictures dirigida por Eric Bibo Bergeron y Don Paul.

Sunny Ray usa una peluca color negro, un top blanco con toques de rosa y rojo, además de una especie de taparrabo, asemejando el vestuario usado por Chel en la cinta.

El video fue publicado en 2022 y, curiosamente, el audio que usó la influencer se volvió viral en 2024. De este modo, Sunny se volvió famosa y, desde entonces, sus números en redes sociales no paran de crecer.

Este es el video se Sunny Ray:

¿Quién es Sunny Ray?

Sunny Ray (también conocida como sunnyrayxo o Cyber Kitty) es una influencer y cosplayer con una gran audiencia en redes sociales. Sobre su vida privada se tiene poca información, por lo que en redes sociales se especula que nació el 26 de octubre de 2001, por lo que cumpliría aproximadamente 24 años en 2025.

Se dice que Sunny es de origen estadounidense, nacida en Arizona, Estados Unidos. Respecto a su vida amorosa o pareja, no hay información pública que confirme con quién está saliendo o mantenga una relación. Tampoco la influencer ha compartido información que indique que haya estado sentimentalmente con alguien.

Sunny Ray es conocida en Internet por hacer cosplay de personajes de videojuegos, anime y cultura pop. Varios de sus disfraces, como el de Cammy de Street Fighter, han capturado la atención de miles de seguidores gracias a su fidelidad al personaje, pues el vestuario y la caracterización es impecable.

Además, la creadora de contenido también explora otras áreas como contenido exclusivo vía OnlyFans, la plataforma azul de paga, y recientemente se ha involucrado con NFTs (tokens no fungibles) como parte de sus ingresos económicos.