Así desfiló Anok Yai en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 | VIDEO

Anok Yai arrasó este miércoles 15 de septiembre en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. La modelo de 27 años de edad llamó la atención por su belleza y sus llamativos atuendos, que lució con elegancia.

El primero de los atuendos de Anok Yai en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 fue un conjunto rosado claro con liguero. Iba acompañado de alas y un tocado a juego con colgantes rosas y simulación de perlas, lo que le daba una apariencia de burlesque.

anok yai is one of the most beautiful women ive ever seen #VSFashionShow pic.twitter.com/eP2SeuQPBz — bb 𝜗𝜚 (@yerimdiets) October 15, 2025

El maquillaje estaba dedicado a acentuar sus rasgos finos y bellos, al mantenerse todos en la misma gama de su tono de piel, lo que hacía que la ropa destacara también en contraste.

Su segunda aparición fue con un conjunto negro debajo de un suéter de malla plateado y unos aretes grandes. El público en redes sociales consideró que el atuendo podría ser una referencia a Beyoncé en la portada de su canción ‘Dangerously in Love’ del 2003, donde lleva ropa superior similar.

Su aparición en el desfile destacó no solo por su belleza, sino por su fuerza y gran presencia en el escenario, pues en tono momento la vimos segura y orgullosa de estar presente.

anok yai has done it again. wow pic.twitter.com/TzvE8MJpXp — sᴏᴜʟ ྀིྀིྀིྀིྀི ⋆ ˚｡⋆୨୧˚ (@ERAOFMONE) October 15, 2025

¿Quién es Anok Yai?

La modelo es de origen sursudanés y es la segunda modelo afrodescendientes en abrir un show para Prada después de Naomi Campbell. Nación en Egipto en 1997 y su familia se mudó a Manchester, New Hampshire cuando ella tenía 2 años.

Fue descubierta en octubre de 2017 en la universidad cuando un fotógrafo profesional le pidió si le podía sacar una foto. La publicación de la imagen la llevó a ser buscada por varias agencias de modelaje.

En 4 meses, se convirtió en la primera sudanesa en desfilar en un evento de Prada.[8]​ También apareció en la campaña primavera/verano 2018 de Prada y en una campaña de Nike diseñada por Riccardo Tisci.