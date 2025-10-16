¿Quién era y de qué murió Tomonobu Itagaki, creador de Dead or Alive?

Recientemente se dio a conocer que Tomonobu Itagaki, creador de Dead or Alive, falleció a los 58 años. El diseñador de videojuegos japonés conmovió a sus fans al dejar un mensaje póstumo en Facebook.

Además, su estudio, Itagaki Games, confirmó la noticia e informó que el proyecto que el equipo estaba desarrollando no continuará sin él.

Te contamos quién era y de qué murió el famoso creador.

¿Quién era Tomonobu Itagaki, creador de Dead or Alive?

Tomonobu Itagaki (板垣伴信) nació el 1 de abril de 1967 en Tokio, Japón. Se inició profesionalmente en Tecmo (una compañía japonesa de videojuegos) en 1992 como programador de gráficos.

Su gran salto llegó en 1996 cuando creó Dead or Alive, un título que definió un nuevo enfoque para los juegos de lucha en 3D. Con el tiempo, Tomonobu Itagaki se convirtió en una figura destacada dentro de Tecmo.

En julio de 2001 el diseñador japonés asumió la dirección del equipo Team Ninja, y tiempo después le asignaron cargos ejecutivos dentro de la empresa. En 2008 dejó Tecmo tras un conflicto legal relacionado con bonos prometidos que nunca llegaron.

Durante su carrera, Tomonobu Itagaki también trabajó en el relanzamiento de Ninja Gaiden (versión moderna) y participó en otros proyectos como Devil’s Third. Además de por su talento, el japonés fue conocido por ser muy directo y no temer a expresar críticas duras hacia sus compañeros o hacia otros juegos de la industria.

¿De qué murió Tomonobu Itagaki?

El fallecimiento de Tomonobu Itagaki se anunció públicamente este jueves, cuando su cuenta oficial de Facebook publicó un mensaje de despedida redactado por él mismo, con instrucciones para que se difundiera tras su muerte.

El mensaje del creador de Dead or Alive decía, entre otras palabras:

La luz de mi vida está a punto de apagarse … Ya no estoy en este mundo … Mi vida fue una serie continua de batallas … No tengo remordimientos … Sin embargo, siento profundamente no haber podido entregar una nueva obra a todos mis fans Tomonobu Itagaki



Itagaki Games, confirmó la noticia del fallecimiento de su fundador e informó que el proyecto que el equipo estaba desarrollando no continuará sin él.

En los avisos, también mencionaron que su salud había ido deteriorándose, aunque no se especifica el motivo ni la causa médica que condujo a su muerte.

Hasta el momento no se ha confirmado si Tomonobu Itagaki murió por enfermedad, accidente, o alguna condición médica específica.

En redes sociales, fans y colegas despidieron al diseñador japonés. Tal es el caso de Ed Boon, el cocreador de Mortal Kombat & Injustice, quien escribió en X, antes Twitter:

“Descansa en paz, Tomonobu Itagaki. Dead or Alive y Ninja Gaiden tuvieron un impacto innegable en los videojuegos. Solo me lo encontré un par de veces, pero no podría haber sido más amable”.

Rest in peace, Tomonobu Itagaki. Dead or Alive and Ninja Gaiden made an undeniable impact on gaming. I only crossed paths with him a few times, but he could not have been nicer. pic.twitter.com/noQFQCe2rk — Ed Boon (@noobde) October 16, 2025