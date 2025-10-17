¡Jamás seré un esposo mantenido!, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical ¡Jamás seré un esposo mantenido! es un drama en el que conocemos la historia de un joven que busca cancelar el compromiso impuesto con su abuelo, pues se niega a vivir a costa de los demás.

¿De qué trata ¡Jamás seré un esposo mantenido!?

¡Jamás seré un esposo mantenido! sigue la historia de Miguel López, quien trece años atrás, vivía solo con su abuelo Tomás, sobreviviendo recogiendo chatarra. Sin embargo, las cosas cambian cuando su abuelo muere inesperadamente.

¡Jamás seré un esposo mantenido ı Foto: Especial

Lo sorprendente es que de su abuelo, recibió un contrato de matrimonio. Desamparado, fue llevado por el Maestro Julián, un inmortal del Monte Celeste. Trece años después, Miguel regresa como Discípulo Celestial.

Lo primero que quiere hacer es romper su compromiso porque ser un esposo mantenido es imposible, no lo piensa aceptar. Esto pesa en los León, la familia que se siente ultrajada por la actitud del chico, por lo que deciden acabar con él, sin conocer lo poderoso que es en realidad.

¿Dónde ver ¡Jamás seré un esposo mantenido!?

La serie cuenta con un total de 66 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, I Refuse to Be a Son-in-Law. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

¿Quién Estará Contigo para Siempre?: En su vida pasada, Luna Gómez decidió casarse con Manuel Torres, solo para ser traicionada y engañada cuando él fingió su muerte para vivir con otra mujer, lejos de ella. Renacida el mismo día en que debía elegir prometido, se aleja de su primer amor, Manuel Torres, y elige a Marco, un hombre destinado a convertirse en un magnate tecnológico, pero que en ese momento no parecía tener algún valor. Al pasar tiempo juntos, Luna descubre sus sentimientos ocultos y años de silenciosa devoción.

Nos amamos como si no hubiera mañana: Samuel Ríos y la protagonista eran una pareja demasiado disfuncional. Fue en su quinto aniversario de boda que todo cambio por siempre entre los dos. Samuel no hizo caso a la llamada de auxilio de ella, quien estaba siendo acechada por unos ladrones que la asaltaron salvajemente. Todo por preferir a su primer amor antes que a su esposa.

Caí del cielo, y volví como demonio: Ambar y Gael son una pareja que se encuentra comprometida, pero Selena decidió traicionarlos y acabó con toda la familia Guzmán. Es entonces que Ambar decide buscar justicia por su familia. Por ese motivo, desafió al Cielo Supremo, pero los dioses la condenaron y la arrojaron al vacío. Lo que no esperaban es que se convierte en demonio.