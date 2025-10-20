¿Cuál es el Medio Metro que murió? Esto se sabe del cadáver del bailarín de sonidero

Las redes sociales estallaron por la muerte de Medio Metro, pues la noticia generó confusión en redes sociales sobre quién es el bailarín que fue hallado sin vida en Puebla. Esto porque al parecer, el apodo es común entre los hombres de talla baja que trabajan con sonideros.

Al darse la noticia, el público pensó que el Medio Metro que murió fue el bailarín que se hizo viral años atrás por el ‘Sonido Pirata’. Sin embargo, resultó que se trataba de un hombre que dice ser el original, quien obtuvo el sobrenombre por su participación en sonideros de Puebla.

Muere Medio Metro ı Foto: Redes Sociales

Y es que la noticia de que encontraron a un hombre de talla baja en la comunidad de San Sebastián de Aparicio sin vida generó controversia, sobre todo cuando se reveló que se trataba de uno de los bailarines con ese sobrenombre que hace referencia a su talla baja.

Es poco lo que se sabe de su muerte, pues dudan si el sujeto fue atropellado o golpeado, ya que presentaba signos de agresión y un fuerte golpe en la cabeza tras ser encontrado en la barranca tiempo después de su deceso.

¿Cuál fue el Medio Metro encontrado muerto?

De acuerdo con reportes oficiales, el cuerpo fue encontrado boca arriba, vestido con pantalón y camisa blancos, y presentaba una herida visible en la cabeza. Uno de los detalles principales para dar con su identidad fue un tatuaje de la Santa Muerte.

De este modo, se dio a conocer que el bailarín que murió era Francisco “Pancho” Pérez, quien se hace llamar el “Medio Metro Original” del Barrio El Alto.

Es poco lo que se sabe sobre él, por lo que se desconoce su estatura, aunque en promedio, las personas con enanismo miden en promedio 1.32 metros, aunque esto puede variar. A través de sus cuentas de redes sociales compartía sus futuras presentaciones, selfies y algunas fotos como recuerdo de encuentros con amistades.

Si bien buscó aparecer en redes sociales, en plataformas como TikTok dejó de publicar desde el año 2023, lo que deja ver que no estaba muy familiarizado en la creación de contenido como sus contrapartes de Sonido Pirata.