El lamentable VIDEO de Medio Metro asesinado

En redes sociales los usuarios difunden imágenes de la muerte de Medio Metro

El Medio Metro original, Francisco Pérez, murió y se presume que fue asesinado por la forma en la que encontraron su cuerpo tirado con impactos de arma de fuego.

Las redes sociales inmediatamente se inundaron de mensajes y condolencias por el fallecimiento del famoso bailarín.

Los fans estaban muy confundidos sobre quién era el Medio Metro que falleció, ya que en el medio del sonidero hay tres; Francisco Pérez originario de Puebla, Eduardo Ramírez, originario de León, Guanajuato y Jonathan Uriel que es el que actualmente trabaja con el Sonido Pirata. En ese sentido, los sonideros de México no tardaron en emitir sus condolencias con respecto a lo que sucedió con Francisco Pérez.

VIDEO de Medio Metro asesinado

En redes sociales circulan impresionantes imágenes de cómo fue que encontraron el cuerpo de Medio Metro tirado con balazos en el cuerpo.

En los videos que circulan en redes sociales muestran las dos impactantes fotos del cuerpo de Medio Metro asesinado.

¿Cómo murió Medio Metro? ı Foto: Especial

En una de las imágenes se puede ver que el cadáver de Medio Metro tirado en medio de un terreno baldío rodeado de pasto. Se puede ver que el bailarín viste de color blanco con pantalón y camisa de ese tono, pero la camisa la tiene abierta.

Una de las fotos está tomada de lejos, mientras que la otra está tomada muy cerca y muestra los detalles del cuerpo del bailarín. En las instantáneas se observa que Medio Metra está cubierto de sangre y tiene la cabeza cubierta con un objeto color negro.

VER LAS IMÁGENES DE MEDIO METRO HALLADO SIN VIDA

Los restos de Medio Metro fueron encontrados la mañana de este lunes 20 de octubre en San Sebastian de Aparicio en Puebla, las autoridades del estado ya investigan cuáles fueron los motivos de la muerte del bailarín de sonidero.

La gente recuerda a Francisco Pérez cómo el único y original Medio Metro, quien saltó a la fama en 2017 y después llegaron sus sucesores de Eduardo Ramírez y Jonathan Uriel, quienes se volvieron más virales en las redes sociales.