Las impactantes FOTOS de Medio Metro muerto

El famoso bailarín de sonidero Medio Metro fue hallado muerto en Puebla, lo que conmocionó la comunidad de este género de música popular porque aparentemente el hombre cuyo nombre real era Francisco Pérez fue asesinado.

La tarde de este lunes 20 de octubre en redes sociales comenzó a circular la noticia de la muerte de Medio Metro original de Puebla y más tarde las imágenes de su asesinato inundaron las redes sociales.

Las fotos de Medio Metro muerto

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver que Medio Metro quedó tirado en medio de un terreno baldío rodeado de pasto.

En las fotos se puede ver que el bailarín viste de color blanco con pantalón y camisa de ese tono, pero la camisa la tiene abierta.

VER LAS IMÁGENES DE MEDIO METRO HALLADO SIN VIDA

Una de las fotos está tomada de lejos, mientras que la otra está tomada muy cerca y muestra los detalles del cuerpo del bailarín. En las instantáneas se observa que Medio Metro está cubierto de sangre y tiene la cabeza cubierta con un objeto color negro.

En redes sociales los usuarios difunden imágenes de la muerte de Medio Metro ı Foto: Especial / Edición La Razón

Los otros Medio Metro reaccionan a muerte del original de Puebla

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Medio Metro Francisco Pérez, los otros bailarines que también son conocidos como Medio Metro no dudaron en expresar sus condolencias y enviar mensajes de apoyo a la familia de Francisco Pérez de Puebla.

Medio Metro llamado Eduardo Rodríguez publicó un mensaje porque en redes lo estaban confundiendo y afirmaban que el bailarín que murió era él, entonces salió a desmentir y afirmó que le extendía su ayuda a la familia para pagar los gastos funerarios de Francisco Pérez.

Por otro lado, Medio Metro Jonathan Uriel hizo una publicación en sus redes en las que expresó sus condolencias por el fallecimiento de su antecesor. Aunque fue muy breve su mensaje los fans del sonidero también se sumaron a los mensajes de apoyo.