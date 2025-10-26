La Cima de Mi Vida Llega al Divorciarme, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical La Cima de Mi Vida Llega al Divorciarme sigue la historia de una mujer que se convierte en una exitosa ejecutiva, pero al ver a su esposo en el ‘fracaso’, lo hace a un lado y pide el divorcio, sin sospechar que comenzará el auge de él.

¿De qué trata La Cima de Mi Vida Llega al Divorciarme?

La Cima de Mi Vida Llega al Divorciarme sigue la historia de Rebecca Jones, la esposa de Finley Nixon, pasa de ser una empleada común y corriente que ganaba dos mil dólares al mes a una exitosa directora ejecutiva con veinte millones en tan solo tres años.

La Cima de Mi Vida Llega al Divorciarme ı Foto: Especial

Mientras tanto, Finley sigue ganando solo cinco mil dólares al mes. Sintiendo que Finley no le sigue el ritmo, Rebecca decide solicitar el divorcio. Aprovechando la situación, Kent Lloyd se ofrece a ayudar con el divorcio y gestiona rápidamente el papeleo. Pero cuando se difunde la noticia del divorcio, figuras poderosas de todo el país se apresuran a enviar a sus hijas a proponerle matrimonio a Finley, dispuestas a hacer lo que sea necesario para ganarse su favor.

Al mismo tiempo, muchos de los inversores que apoyaban silenciosamente la empresa de Rebecca comienzan a retirarle su apoyo, todo debido al divorcio. Lo que Rebecca no sabe es que el éxito de su empresa se ha basado en la poderosa influencia de Finley, algo que él nunca había conocido.

¿Dónde ver La Cima de Mi Vida Llega al Divorciarme?

La serie cuenta con un total de 100 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios. Encontrarás la historia completa en formato de película por su título en inglés, Betrayed by Love, Chased by Power.

