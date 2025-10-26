El filo del primer amor, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical El filo del primer amor es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que es traicionada por su esposo y su familia después de que son manipulados por su hermana adoptiva.

¿De qué trata El filo del primer amor?

El filo del primer amor sigue la historia de Aurora Romero, la hija mayor de la familia Romero, quien tuvo un brutal accidente, donde recibió gran indiferencia por parte de Lorenzo Ciprés, líder del Grupo Ciprés de Puerto Azul.

El filo del primer amor ı Foto: Especial

Por él contrario, él puso toda la atención en Felicia, la hija adoptiva de los Romero. De esta forma, él dejó en evidencia sus verdaderos y crueles sentimientos. Tras ser llevada a urgencias, sigue el abandono.

Por si fuera poco, su padre la culpa a ella de lo sucedido y no duda en encararla y humillarla al pensar que es malvada, sin saber que en realidad fue Felicia quien en todo momento estuvo planeando la caída de Aurora.

¿Dónde ver El filo del primer amor?

La serie cuenta con un total de 60 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 12 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios. Encontrarás la historia completa en formato de película por alguno de sus títulos en inglés, Wishing You On Without Me o Too Late, My CEO Ex!

Otras series

El regreso de la bisabuela: Eva Lago es una mujer que tras un accidente en la época de la República de China, reencarna en una niña de nueve años de edad décadas después. En un inicio, la pequeña no es bien recibida, pero ella enseguida le enseña disciplina a la esposa de Samuel, el primogénito de la familia. Asimismo, no duda en revelar su identidad y los sorprende a todos, aunque no le creen en un inicio.

¿Quién Estará Contigo para Siempre?: En su vida pasada, Luna Gómez decidió casarse con Manuel Torres, solo para ser traicionada y engañada cuando él fingió su muerte para vivir con otra mujer, lejos de ella. Renacida el mismo día en que debía elegir prometido, se aleja de su primer amor, Manuel Torres, y elige a Marco, un hombre destinado a convertirse en un magnate tecnológico, pero que en ese momento no parecía tener algún valor. Al pasar tiempo juntos, Luna descubre sus sentimientos ocultos y años de silenciosa devoción.

Nos amamos como si no hubiera mañana: Samuel Ríos y la protagonista eran una pareja demasiado disfuncional. Fue en su quinto aniversario de boda que todo cambio por siempre entre los dos. Samuel no hizo caso a la llamada de auxilio de ella, quien estaba siendo acechada por unos ladrones que la asaltaron salvajemente. Todo por preferir a su primer amor antes que a su esposa.