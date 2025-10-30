Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero de la plataforma Netflix es uno de los estrenos más esperados por los fans del cantautor mexicano. A través de imágenes inéditas los seguidores del intérprete de éxitos como “Caray”, “Hasta que te conocí” o “Querida”, podrán tener un acercamiento auténtico con el Divo de Juárez para profundizar en aspectos de su vida como nunca se había hecho.

Para poder crear este documental, a producción revisó más de mil horas de material grabado entre los años setenta y dos mil por el propio cantante.

Cuando Juan Gabriel estrenó su primer álbum, El Alma Joven, en 1971, que incluía el éxito “No tengo dinero”, y recibió su primer pago, decidió comprarle una casa a su madre y obsequiarse una cámara Super 8 con la que documentó su vida tanto dentro como fuera de los escenarios.

Con el tiempo, ese extenso material de video sirvió como base para esta serie documental que narra su historia desde su propia perspectiva, por lo que la serie de Netflix promete ser un retrato íntimo del artista, que va alternando escenas de sus giras, a veces tras bambalinas, y de su vida privada.

Del mismo modo, actores, actrices y otros cantantes, comparten anécdotas sobre momentos únicos que vivieron con Juan Gabriel.

¿Cuándo se estrena el documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero?

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero está disponible desde este 30 de octubre en versión miniserie en la plataforma de streaming Netflix.

El documental está compuesto por cuatro episodios que hacen un recorrido por diferentes etapas de la vida y trayectoria de Juan Gabriel, desde su niñez en Ciudad Juárez hasta su consagración como una figura internacional de la música mexicana. También aborda su última década artística, en la que colaboró con intérpretes de nuevas generaciones, como Natalia Lafourcade, Marc Anthony o Juanes.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero: ¿Quiénes aparecen en el documental de Netflix?

Además de mostrar material inédito del Divo de Juárez, Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero cuenta con algunos testimonios o anécdotas de varios famosos con el cantante.

Entre los más destacados se encuentran: Lucero, Diego Klein, Benny Ibarra, Andrés Baida, Poncho Herrera, Mayra Hermosillo, Renata Vaca, Bárbara de Regil y Harold Torres, entre otros. Las narraciones de cada actor o cantante incluyen un momento memorable con Juan Gabriel o con alguna de sus canciones, que han sido el soudtrack de la vida de muchas y muchos mexicanos.