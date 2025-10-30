¿Quién es Emily Estefan y a qué se dedica?

El nombre de Emily Estefan se ha vuelto tendencia a raíz de la detención en Miami de su novia Gemeny Hernández.

Reportes policiales indican que la hija de la cantante Gloria Estefan y del famoso productor musical Emilio Estefan fue supuestamente víctima de robo y agresión menor de parte de su novia.

Ante el penoso episodio que ya le dio la vuelta al mundo, el público se ha interesado por la vida de la joven de 31 años; te contamos quién es y a qué se dedica Emily Estefan.

Emily Marie Consuelo Estefan o simplemente Emily Estefan nació el 5 de diciembre de 1994 en Miami Beach, Florida, en Estados Unidos. Es la hija menor de la reconocida cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan y del productor musical Emilio Estefan.

En varias entrevistas sus padres han comentado que desde muy joven Emily mostró inclinación por la música, de modo que aprendió a tocar instrumentos como batería, guitarra y teclado, además de cantar y escribir canciones.

La joven de 31 años formó parte de la escuela privada Miami Country Day School, donde destacó en música y deportes, y luego ingresó al prestigioso Berklee College of Music en Boston, donde se especializó en composición, producción y arreglos musicales, y logró graduarse en 2016.

El sonido musical de Emily Estefan se distingue por combinar estilos de soul, R&B y elementos experimentales, tomando distancia de los ritmos latinos potentes por los que su madre es famosa; sin embargo, también toca con pasión los timbales.

En 2017 la artista lanzó su álbum debut titulado Take Whatever You Want, que ella misma produjo, escribió y dirigió. Además, fundó su propio sello discográfico, Alien Shrimp Records, lo que le permitió lanzar su propia música y apoyar a otros artistas emergentes.

Emily Estefan ha participado en festivales, lanzamientos de sencillos y apareció en medios para mostrar su visión artística independiente. Recientemente estuvo en Madrid y en la Fiesta Latina Kickoff Party en Miami, con el evento Emily Estefan y amigos.

Pero la joven no sólo ha resaltado en la música, Emily es una voz pública sólida en temas de identidad sexual y diversidad. Se declaró abiertamente lesbiana, lo que ha sido un elemento visible de su plataforma y que también conecta con el activismo de sus padres.

Desde 2022 Estefan y su novia Gemeny tienen un podcast conjunto llamado In Our Own World, donde abordan temas relevantes para la comunidad LGBT+ y sobre su vida en pareja.