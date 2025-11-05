Ferdinando Valencia tendrá un ‘bebé arcoíris’ con Brenda Kellerman | VIDEO

El actor Ferdinando Valencia expresó su emoción al dar a conocer que él y Brenda Kellerman reciben a su bebé arcoíris a seis años de la muerte de su hijo Dante. Este término se la da a un niño que nace después de que uno anterior haya fallecido.

Ferdinando Valencia habla de su bebé arcoíris

A través de su cuenta de Instagram, Ferdinando Valencia compartió un emotivo video con el que se sinceró sobre los complicados momento que vivió junto a su esposa desde la muerte de su hijo, así como la depresión que enfrentaron.

El histrión recordó la pérdida de su bebé y habló de la complicada prueba que enfrentó: “La pérdida de nuestro bebé nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día”, comentó.

Agregó que recientemente, una noticia sorprendió a la familia: “La noche anterior al día del aniversario de nuestro angelito, el universo nos mandó un mensaje donde yo soñé con él”, recordó al decir que en el sueño, su hijo le daba indicaciones.

“Nuestro niño nos mandó un mensaje donde nos explica que podemos volver a soñar en grande”, indicó, sorprendiendo a muchos seguidores. En su canal de YouTube, la familia publicó un video al respecto.

El video dura 12 minutos y medio y en él muestran el proceso de la familia tras la muerte de sus hijos. También vemos al actor visiblemente conmocionado: “Ayer Brenda me dijo que no le había bajado... en la noche pensé en la posibilidad, y al despertar, soñé con Dante. Sentí como si él me quisiera decir que quiere volver“, contaba.

Tras realizar una prueba de embarazo, la pareja confirmó con lágrimas y abrazos que el resultado era positivo, por lo que se sabe que ahora esperan a su bebé arcoíris.

No borra lo que vivimos, pero es la prueba de que el amor es una energía eterna que nos sigue protegiendo. Es la segunda oportunidad que necesitábamos para sanar”, precisó Ferdinando Valencia.

El momento enternecedor generó reacciones positivas de la audiencia, quienes celebran que la pareja podrá volver a disfrutar de la paternidad. Te dejamos algunas reacciones: