Perseguida por el padre de mi prometido, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Perseguida por el padre de mi prometido es un drama en el que una joven se enfrenta con un mafioso que le ofrece matrimonio, aunque en el fondo, también se encuentra interesada por el hombre que es mayor que ella.

¿De qué trata Perseguida por el padre de mi prometido?

Perseguida por el padre de mi prometido sigue la historia de Tina, quien es la hija del pastor. La serie comienza cuando ella decide salvar a un desconocido, sin saber que con ello marcó su destino.

Su novio le pide matrimonio y ella acepta. Sin embargo, el destino planea otra cosa, ya que se reencuentra con el hombre que salvó descubriendo que se trata de un mafioso que la besa sin permiso y le pide que se casen.

Ella, sin embargo, se muestra inconforme y hace lo posible para alejarse. El mafioso sin embargo, no está dispuesto a dejar ir a Tina con otro hombre con tanta facilidad, envolviéndola en la pasión. Es así como él termina por robarse a la joven y comienza su vida junto a un peligroso criminal.

¿Dónde ver Perseguida por el padre de mi prometido?

La serie se encuentra disponible a través de la plataforma de Dramawave. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, My Fiancé's Dad Wants Me. Encontrarás la historia completa en formato de película.

