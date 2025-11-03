Rescate empresarial con tacones, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Rescate empresarial con tacones es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que dio todo para hacer que su esposo alcanzara el éxito, sin esperar que a cambio recibiría traición por parte de él.

¿De qué trata Rescate empresarial con tacones?

Rescate empresarial con tacones sigue la historia de Sara Cortés, quien es reconocida como la hija prodigio del mundo empresarial de la Capital. Ella decide ayudar a su prometido César Guzmán a levantar su imperio desde cero.

Rescate empresarial con tacones ı Foto: Especial

De este modo, Sara le da varias oportunidades a su amor para equivocarse y es por su esfuerzo que el Grupo Guzmán se consolida en la Capital, aunque aún no puede salir a bolsa. Sara viaja al extranjero para expandir mercados y, tres años después, regresa agotada.

Su prometido, antes cariñoso, se vuelve agresivo y, manipulado por su prima Katia, lo hiere repetidamente. Cuando se acaban las diez oportunidades, Sara rompe el compromiso. Ese mismo día, el Grupo Guzmán entra en crisis.

¿Dónde ver Rescate empresarial con tacones?

La serie cuenta con un total de 80 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, The Day She Left, Stocks Fell o Your Luck’s Run Out. Shoo, Scumbag!. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Costuras del Destino: Carolina Jiménez es una joven que nació en una familia campesina en la que los hijos varones eran los favorecidos. A los 18 años, Carolina se enamoró de León Ruiz, uno de los jóvenes instruidos enviados al campo. Decidieron quedarse juntos y tras dar a luz a su hija, se mudó con él a la ciudad. Sin embargo, la familia de su esposo la despreciaba por su origen humilde y la atormentó de todas las formas posibles, llegando incluso a acusar falsamente a su hija de robo.

‘¿Quién Estará Contigo para Siempre?’: En su vida pasada, Luna Gómez decidió casarse con Manuel Torres, solo para ser traicionada. Renacida el mismo día en que debía elegir prometido, se aleja de su primer amor, Manuel Torres, y elige a Marco, un hombre destinado a convertirse en un magnate tecnológico, pero que en ese momento no parecía tener algún valor. Al pasar tiempo juntos, Luna descubre sus sentimientos ocultos y años de silenciosa devoción.

Mi padre, el capo encubierto: Pablo Olivar era un hombre que había sido líder del Grupo Auge, pero para enseñar a su hijo Santiago Olivar, escondió su identidad y se transformó en un vendedor de sandías del mercado nocturno del sitio de la obra, lo que permitió a su hijo entrenarse desde abajo.