Durante las últimas horas, la popular influencer peruana Milenka Nolasco, reconocida por su activa presencia en redes sociales, se ha visto envuelta en la atención de miles de internautas, y esta vez no por acusaciones de haber clonado tarjetas, sino por la circulación en Telegram de un video en el que aparece.

El contenido privado se difundió rápidamente en varias plataformas digitales, generando gran revuelo entre sus seguidores. Lo más criticado de la situación es que se asegura que la filtración del clip fue realizada por su propia madre, Ana.

Este es el VIDEO de Milenka Nolasco que todos buscan

El video de Milenka Nolasco fue grabado por la propia madre de la influencer. El incidente ocurrió mientras Ana transmitía en vivo un stream. En ese momento, Milenka dormía plácidamente en su habitación, en casa de sus padres, y la mujer levantó la colcha color rosa que la cubría.

En ese momento, se pudo apreciar durante algunos segundos que la influencer usaba una playera negra corta y ropa interior color azul. De este modo, miles de usuarios que veían la transmisión presenciaron la penosa situación por la que pasó la joven.

Internautas y seguidores de Milenka Nolasco afirman que Ana hizo todo a propósito, pues dejó enfocada la cámara en la cama de la joven y no mostró prisa por volver a cubrir a su hija con la colcha. Durante unos minutos la imagen se mantiene en la creadora de contenido semidesnuda.

El clip se ha difundido en redes como X, antes Twitter, Telegram y TikTok. Sin embargo, se ha señalado que numerosos enlaces que supuestamente contienen el material podrían poner en riesgo la seguridad digital.

Varios usuarios han informado en redes que muchos de estos sitios no llevan al video real, sino que redirigen a páginas fraudulentas capaces de infectar dispositivos o robar información personal. No te arriesgues.

Por ahora, Milenka Nolasco no ha hecho declaraciones sobre el tema. No obstante, sus seguidores continúan manifestándose en redes, denunciando el comportamiento de su madre y mostrando apoyo a la influencer peruana.

Muchos fans aseguran que las actitudes de la señora le han traído problemas a la tiktoker en más de una ocasión, incluso llegando a generar conflictos con otras creadoras de contenido. Además, expresan que a Ana “se le está subiendo la fama a la cabeza” y que actúa buscando generar más vistas, lo que se traduciría en mayores ganancias de su hija.